江蘇女好心借10蚊救急 10年後巴士偶遇追討舊賬被打至骨折｜有片
撰文：盧詩文
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江蘇無錫發生一宗荒謬的傷人案。一名王姓女子十多年前在街市借出10元（人民幣，下同）給陌生男子徐某救急，未料多年後在巴士上偶遇討債時，對方竟醉酒否認，雙方爆發肢體衝突，王女最終被打至胸骨骨折。法院近日以故意傷害罪，判處徐某有期徒刑7個月。
巴士偶遇討債 遭醉漢否認兼辱罵
據《江蘇新聞》，十多年前，王女士在街市借給陌生男子徐某10元救急，之後多次遇見討要均無果。直至2026年5月，王女士在巴士上認出徐某，再次提起這筆舊債。惟徐某當時飲了酒，當場否認借錢，並出言辱罵王女士。
雙方隨即發生扭扯。混亂中，王女士情緒激動先掌摑徐某一巴，徐某隨即回擊掌摑並用腳猛踹其上半身，將其踹回座位。
巴士司機見狀上前勸架，徐某準備落車離開時，竟又反身對王女士拳打腳踢，最終導致王女士胸骨骨折，經法醫鑑定構成輕傷二級。
到案認借錢事實 官斥暴力判囚7個月
徐某到案後，最終承認當年確實曾向王女士借過10元。法院審理認為，雖然事出有因，但徐某故意傷害他人身體致輕傷，其行為已構成故意傷害罪。綜合案件情節，法院最終判處徐某有期徒刑7個月。
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