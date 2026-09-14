廣州驚現「比成年男人拳頭大」蝸牛　攜帶大量寄生蟲誤摸極危險

近日，在廣東廣州，女子在綠化帶發現一隻體型碩大的蝸牛，相關影片在網絡引發熱議。影片裏拍攝者表示，自己從未見過體型如此巨大的蝸牛，評論區網友指出這是非洲大蝸牛。



拍攝者「鴛鴦」告訴記者，當時她正在車上等紅綠燈，在綠化帶中發現這隻大蝸牛，其外殼大小已經超過成年男性拳頭，外形看着十分駭人。

近日，廣東廣州，女子在綠化帶發現一隻體型碩大的蝸牛，相關影片在網絡引發熱議。（抖音@極光新聞）

據報道，2000年，非洲大蝸牛被世界自然保護聯盟列為世界100種惡性外來入侵物種之一，2022年還進入了《重點管理外來入侵物種名錄》，危害程度可見一斑。

非洲大蝸牛其他照片▼▼▼

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據了解，非洲大蝸牛原產於非洲東部，在20世紀30年代被當作食物引進到我國福建等地養殖，結果因繁殖過快，在自然界中迅速擴散，成為我國首批16種外來入侵物種之一，也被列為進出境二類檢疫性有害生物。

為何雨後大量出現？

非洲大蝸牛平時喜歡躲藏在陰涼潮濕處、草木樹根下、潮濕的牆壁、陰溝等落葉腐爛的地方。但它不能在水中存活，一旦下大雨，低矮潮濕處被水淹後，積水驅使它們從躲藏處爬出到沒水的地方。陰雨連綿的季節，正是它們最活躍的時候。

它們喜歡生活在各種鼠類生活的地方，經常誤食鼠類糞便，所以它們的黏液或糞便裏攜帶了大量寄生蟲和病原菌。

不小心碰到怎麼辦？

據深圳疾控專家表示，非洲大蝸牛不能碰、不能吃，更不要當寵物養。在路上遇到非洲大蝸牛應該繞行，家長尤其需看護好兒童。非洲大蝸牛爬過的蔬菜瓜果均可能殘留病原體，建議用流動清水充分沖洗果蔬，對於疑似被非洲大蝸牛污染過的果蔬，可用果蔬消毒劑浸泡5~10分鐘，重點清洗葉菜背面。

若不慎接觸非洲大蝸牛，應立即用肥皂搓洗3分鐘以上，並用流動水沖淨；皮膚破損處需用0.5%碘伏消毒，並觀察傷口情況；72小時內出現發燒、頭痛、嘔吐或皮疹，需到急診就醫，排查寄生蟲或細菌感染。

若不慎接觸非洲大蝸牛，應立即用肥皂搓洗3分鐘以上，並用流動水沖淨。（微博圖片）

此外，非洲大蝸牛黏液乾燥後可隨塵埃懸浮，糞便中的寄生蟲幼蟲在適宜環境下可存活30天以上，人接觸被其污染的土壤亦可能感染。

因此，在家中發現非洲大蝸牛時，應佩戴一次性手套和口罩，用夾子或鏟子將其夾起，放入含有鹽或石灰的容器中，待其死亡後用密封袋裝好丟棄。同時，要在家中潮濕陰暗處或出現過非洲大蝸牛的牆角、排水溝撒生石灰，保持48小時乾燥。

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