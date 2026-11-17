近期，受AI算力需求擠占產能及原材料成本上升等因素影響，記憶體（RAM；內存）、顯示卡（GPU；顯卡）等電腦配件價格出現波動，一些不法分子以「降價出售」、「低價貨源」為幌子實施電訊網絡詐騙。浙江杭州居民小楊（化名）因輕信短片中的低價顯示卡資訊，被騙近1.6萬元（人民幣，下同）。



浙江杭州居民小楊（化名）因輕信短視頻中的低價顯示卡信息，被騙近1.6萬元。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，11月5日，小楊在網上看到一段賣顯示卡的影片。賣家稱，因周轉資金的緣故，有一批顯示卡降價出售。小楊私信對方，詢問了英偉達5070Ti和5080兩款顯示卡的價格後，對方發送一個網店地址，並稱「價格每天都會浮動，您爽快下單，我們不會再要求您補差價。」

起初，小楊看到網店標價與雙方商定價格差距懸殊，網店標價比市場價便宜近萬元，提出質疑。對方辯稱可以改價，又以「平台有價格保護」為由，引導小楊到某二手平台下單。

浙江杭州居民小楊（化名）因輕信短片中的低價顯示卡信息，被騙近1.6萬元。（央視新聞）

英偉達顯示卡。（網絡圖片）

下單後，支付平台彈出風險測評提示，他按提示完成操作後，竟然發現訂單已顯示自動確認收貨。小楊立即聯繫對方，對方讓其聯繫「客服」，並提供一個二維碼。小楊掃碼後與「客服」聊天，在對方誘導下開啟螢幕共享軟件，並按指引進行操作，還進入所謂「銀行密碼認證」環節。在輸入密碼時，小楊察覺不對，但此時賬戶資金已被扣除。

意識到被騙後，小楊到派出所報案。經警方統計，小楊累計損失15800餘元。目前，蔣村派出所已受理該案，相關調查工作正在進行。

警方提醒，電腦配件價格波動期間，要警惕「低價出售」、「內部貨源」等話術；網絡購物應通過正規平台進行，不要脫離平台私下交易，不要輕信對方發送的店舖連結、二維碼；在二手平台交易中，對「價格保護」等說法要通過平台官方渠道核實，切勿與陌生人開啟螢幕共享、向陌生人提供銀行卡密碼、短訊驗證碼、支付密碼等信息。