據福建《海峽導報》報導，廣東惠州一名徐姓男子近日將過去18年小心保存約5、600個利市一次開箱。這些利市男子從早上7點一直拆到10點，花了約3小時才全部拆完。徐男說，「小時候覺得攢紅包運氣會變好，不捨得拆」。



不過徐男把所有利市都拆開後，算一算總金額，卻與他的預期有些落差，最後清點只有人民幣8,523元。

廣東惠州一名男子將過去18年小心保存約5、600個利市一次開箱，結果所有利市加起來的總金額與他預期存在落差。（抖音@孤島）

男子拆了約3小時，最後清點只有人民幣8,523元：

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報導稱，紅包在廣東稱為「利市」，是由古代「壓祟錢」演變而來，取粵語「利事、利市」的吉祥諧音，承載著破除霉運、諸事順遂的美好期許，與北方壓歲錢「親屬專屬、大額壓歲」的屬性明顯不同。

徐男說，利市基本都是5元、10元人民幣的。（抖音@孤島）

對於為何5、600個利市總額竟不到人民幣1萬元，徐男說，因為基本都是5元、10元的。

報導引述網易文創《中國壓歲錢調查報告》數據指出，廣東的利市金額在人民幣50元以內的佔比遠高於中國其他省份。與廣東地緣相近、文化相通的廣西，也流行人民幣5到20元的小額利市。

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