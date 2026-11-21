廣東利市金額有多少？男子18年儲近600個利市 全拆總額不足一萬
撰文：聯合新聞網
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據福建《海峽導報》報導，廣東惠州一名徐姓男子近日將過去18年小心保存約5、600個利市一次開箱。這些利市男子從早上7點一直拆到10點，花了約3小時才全部拆完。徐男說，「小時候覺得攢紅包運氣會變好，不捨得拆」。
不過徐男把所有利市都拆開後，算一算總金額，卻與他的預期有些落差，最後清點只有人民幣8,523元。
男子拆了約3小時，最後清點只有人民幣8,523元：
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報導稱，紅包在廣東稱為「利市」，是由古代「壓祟錢」演變而來，取粵語「利事、利市」的吉祥諧音，承載著破除霉運、諸事順遂的美好期許，與北方壓歲錢「親屬專屬、大額壓歲」的屬性明顯不同。
對於為何5、600個利市總額竟不到人民幣1萬元，徐男說，因為基本都是5元、10元的。
報導引述網易文創《中國壓歲錢調查報告》數據指出，廣東的利市金額在人民幣50元以內的佔比遠高於中國其他省份。與廣東地緣相近、文化相通的廣西，也流行人民幣5到20元的小額利市。
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