派利是禁忌｜同事派幾多?未婚長輩/上司要派嗎?利是封顏色要避3色

派利是規矩｜同事派幾多?未婚長輩/上司要派嗎?派利是有甚麼習俗或禁忌要注意？



派利是規矩1：未婚長輩/上司要派嗎？

很多人覺得派利是給長輩或上司總有點尷尬，有時也要猜度對方心態，究竟對方是不是想收？ 其實利是都是心意，也是新年對別人的祝福，禮多人不怪，所以派給對方也無妨。

派利是規矩2：新婚夫婦點派？

新婚夫婦首次派利是都要各派兩封，取其意頭「雙雙對對」。若是派給公司同事，加上對方不認識你的另一半，派單封也是正確選擇。

派利是規矩3：開工利是幾時要派？

是農曆新年的傳統習俗，通常在新年假期結束後的第一天，僱主或上司會向員工派發利是，寓意開工順利、帶來祝福和好運。同事之間也會互相派利是，金額須為雙數，象徵「好事成雙」。一般而言，開工利是金額多為港幣50港元或100港元，但根據與同事關係，大家也可選擇包20港元、50港元，甚至10港元的利是3。

派利是規矩4： 派利是派到幾時？派利是時間是?

按傳統的風水習俗，正月初一至正月十五都屬於新年期間，這時間都會派利是分享祝福。而拆利是慣常都在正月十六或之後，等於收到及集齊所有長輩的祝福。

派利是規矩5：利是派單封定雙封？

一般已婚夫婦均會派雙封，意思是夫婦各人一封；如派給公司的同事，若對方不認識你的另一半，可以選擇派單封。新婚夫婦首次派利是，要取其雙雙對對的好意頭，所以婚後首年會派「雙封」利是，夫婦二人各派兩封，即共四封。而離婚後的夫婦，則可各自派單封。

派利是規矩6：揀利是封都有學問？

中國有很多傳統禁忌，均會避免使用綠色、藍色、白色等象徵白事的顏色。

派利是規矩7：利是封顏色或圖案要小心？

近年，利是封設計五花八門，有些更印有大熱卡通人物Elsa、史迪仔等，也用上藍色為利是封的主色， 若收利事一方較為傳統的，選擇利是封時就要留意。

派利是規矩8：家中有白事能派利是嗎？

家中有白事的話，按傳統是不派利是亦不收利是。過了100日才可以收或派，同時亦不要去親友家拜年。

派利是規矩9：一定要用新銀紙？

其實只要銀紙不是外觀上骯髒、皺褶，也可以用來封利是，相信收到的人也不會介意。

拆利是的最佳時間

拆利是傳統吉日分別有兩個，分別是農曆正月初七和元宵節後（即正月十六）。兩個日子別具意義，大家可按喜好或選擇來拆利是。

正月初七又稱「人日」，象徵「人人生日」，為吉利的日子，適合拆開利是以分享祝福。第二個日子為正月十五元宵節，這天代表農曆新年慶祝活動結束，拆利是代表可以收集完整的祝福與財富，迎來好運。