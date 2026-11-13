杭州情侶退租搬走雪櫃冷氣機洗衣機　房東收樓極氣憤：剛裝修好的

據浙江電視台小強熱線11月10日報道，浙江杭州的侯先生反映，他有一個單位出租給租客，合同簽了一年，結果住了不到兩個月，租客就中途退租，還把房子裏的冷氣機、雪櫃、洗衣機帶走了。侯先生覺得很氣憤。



簽了一年合同 住一個月就要退租

侯先生在杭州一個屋苑有一個單位，是向房東租來的，他裝修一番後再轉租出去。侯先生說，裝修花了十幾萬元（人民幣，下同），家具家電都是他自己買的。

浙江杭州的侯先生反映，他有套房子出租給租客，但租客把房子裏的冷氣機、雪櫃、洗衣機帶走了。（深圳報業）

今年9月，侯先生找到了第一任租客，是一對情侶，「合同簽了一年，押一付一。」

杭州租客住1個月退租 冷氣雪櫃全偷走▼▼▼

沒想到，租客剛入住一個月，就提出下個月要退租。侯先生說：「10月3日跟我說不租了，要回老家，讓我把押金退他，沒有發生口角，也沒有什麼糾紛。」侯先生回覆說，合同裏寫清楚了，中間退租的話不退押金。

侯先生說，對方後來問他能不能退一點，他仍表示按合同來。「他就威脅我，說『你的雪櫃洗衣機都壞掉了，我要拿去修，你自己看着辦，我身上的官司不止一個』。我以為他跟我開個玩笑，沒想到他跟我來實質的。」

收屋發現家電被搬走 律師：可能構成侵佔

11月3日，租客通知侯先生收屋。侯先生趕到房子裏一看，發現少了好幾樣東西。「我過來看發現冷氣機外機沒有了，我就直接報警了。警察跟我一起到房子裏的，發現冷氣機、洗衣機、雪櫃都沒有了，總共損失有五六千元。」

侯先生說，發現東西不見後，他聯繫租客，但對方不接電話。「警察聯繫了，警察問他為什麼把人家冷氣機拉走，他說『房東的東西壞了，我拿出去維修』。」侯先生說，到目前為止，租客都沒有把家電送回來。

我感覺他就是把我的東西拉走賣掉了。這個房子是剛裝修好的，沒想到第一個租客給我搞成這個樣子，我感覺很氣憤。

對此律師表示，在合同明確約定的情況下，租客提前退租屬於違約，1個月租金的違約金也屬於合理範疇。如果租客存在私自帶走家電且拒絕返還的行為，屬於侵權行為，甚至有可能構成侵佔。

目前，侯先生已經報警，後續也考慮通過法律途徑維權。

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