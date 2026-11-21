貴州大學實驗黃牛逃脫校園狂奔3小時 網民笑：誰家的論文跑了
撰文：中天新聞網
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貴州近日發生一宗驚險「黃牛闖校園」事件！貴州大學西校區一頭黃牛突然從實驗室跑出，在校園內四處奔跑，嚇得學生及路人紛紛躲避，甚至有人試圖抓牛時不慎被撞倒，場面相當驚險。
貴州大學校園黃牛狂奔 校方曝最新下場
網路流傳影片顯示，一頭黃牛在貴州大學西校區內快速奔跑，附近民眾看到後紛紛閃避。有人試圖上前將牛控制住，過程中卻不慎被牛蹭倒在地，周圍人群也趕緊退到一旁。
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對此，網友紛紛評論：
「隔著螢幕都替這位同學捏把汗」
「貴州大學的牛，果然有點『牛』」
「誰家的論文跑了？快來認領」
「《牛來》翻版？！ 一頭尋求自由的牛」
綜合內媒報導，一名目擊者表示，這頭黃牛在體育場附近活動時，還曾出現試圖攻擊人的情況，讓現場民眾不敢靠近。
另一名李同學則表示，這頭牛可能是「不聽使喚」，自行從校內跑了出去，之後一路在學校周邊亂逛，從西2區一路跑到西1區，最後才被校方保安人員抓住。他推測，這頭牛應該是學校動物科學相關院系的牛，被牛撞倒的人「應該沒什麼問題」。
對於黃牛在校園內亂竄，校方工作人員證實，這頭牛確實是學校動科院的牛，原本在實驗室內，後來不知何故跑了出去。相關人員已經出面處理，黃牛目前也已經被抓獲並關了起來，所幸事件沒有造成人員受傷。
（編按：據校方通報，該黃牛為動物科學學院新購、用於本科教學實習的無角黃牛，因掙斷韁繩脫逃在校內公共區域奔跑，當晚約19時50分被控制帶離校園。）
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