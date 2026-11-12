8歲女童忘帶課本遭戒尺暴打至骨折住院　老師恐嚇：不准告訴爸媽

近日，貴州遵義的杜女士向媒體反映自己8歲的侄女因忘帶課本被老師用戒尺體罰，導致全身多處瘀青，已住院治療，引發關注。11月12日，仁懷市教育體育局工作人員告訴中國新聞周刊，市教體局已介入核查。



貴州一名8歲女童因忘帶課本被老師用戒尺體罰，導致全身多處瘀青，已住院治療。（微博@南國早報）

事後，涉事老師恐嚇女童不准告訴家長：

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仁懷市權威部門工作人員回應，目前涉事學校、仁懷市教體局、當地警方均及時介入調查此事。經初步核查，涉事王姓老師系班主任兼語文老師，「教師懲戒不當情況確實存在」。該教師因該生多次未完成作業，且未帶語文課本，將學生叫到辦公室用戒尺進行教育懲戒。因辦公室沒有監控，事件具體情況當地正在進一步核實，將發布情況說明。

該工作人員表示，事發後該生身體多處瘀青，已住院治療，學校及教體局前往慰問，並進行心理輔導，希望該生早日返校。目前，涉事王姓教師已停職接受相關部門調查，將根據調查情況進行處理。

此前報道

據媒體此前報道，11月11日，杜女士稱，自己8歲的侄女在遵義市仁懷市中樞第四小學上三年級，11月4日，因忘帶語文課本，被任課的王姓老師叫到辦公室，用戒尺體罰約20分鐘，之後孩子出現頭暈、噁心、嘔吐的症狀。

瑤瑤回憶當時的場景稱：

老師先是在走廊上批評我，後來就帶我到辦公室。然後就用戒尺打我，一直打，我被打倒了，他還把我抓起來打。

事後，涉事老師恐嚇孩子不准告訴家長，致家長第二天才發現孩子全身多處瘀青，渾身腫痛，不能到校上課，目前孩子已住院治療。

杜女士稱，孩子父母常年在外地務工，沒及時回來處理。自己看到孩子情況後很是心痛。杜女士稱，目前，學校、教育局和派出所都承認孩子被老師體罰，要依法追究涉事老師和學校的責任。

對此，涉事老師表示正在積極處理，仁懷市教育局工作人員稱有專人在處理，警方已介入。

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