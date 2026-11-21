11月20日新畿內亞航空編號PX19航班在香港前往巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港於飛行途中接獲右邊引擎火警警告訊號，隨後關閉該引擎並按程序轉降。



最終客機需要在菲律賓達沃國際機場緊急降落，機上146名乘客及機組人員全部安全。機上一名中國旅客回憶，在飛行近3個小時後飛機突發故障，全部乘客乘坐緊急滑梯撤離，目前他仍在酒店安置。



涉事PX19航班於21日0時8分在達沃國際機場安全降落，機上137名乘客及9名機組人員全數無恙。（X）

據內媒《紅星新聞》報道，據航線追蹤軟件信息，21日上午，該航班信息已顯示為「備降」，該航班於當地時間20日晚9時05分離開香港，原定於第二日凌晨5:10落地莫爾茲比港，飛行時長約6小時45分鐘。該航班執飛機型為波音767-300ER（寬體機），座位數共188個，首飛時間為1991年10月25日，機齡已有35.1年。

21日上午，該航班信息已顯示為「備降」。（飛常准APP）

一名中國旅客表示，飛機是在飛行近3個小時後突發故障，隨後全部乘客在空服員的指引下，乘坐緊急滑梯撤離，並被送往航站樓，目前他仍在酒店安置，等待航空公司安排前往最終目的地。

涉事PX19航班於21日0時8分在達沃國際機場安全降落，機上137名乘客及9名機組人員全數無恙。（X）

該航空公司21日在社交平台發布的一份公開聲明稱，機組在莫爾茲比港時間凌晨1點30分左右收到飛機右發動機的火災指示，隨後機組人員遵循標準程序，緊急備降菲律賓機場。菲律賓民航局（CAAP）表示，涉事PX19航班於21日0時8分在達沃國際機場安全降落，機上137名乘客及9名機組人員全數無恙。