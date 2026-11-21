11月21日0點，嫣然天使基金官方微博發布公告，《愛笑的天使》20周年合唱版正式上線。王菲攜竇靖童、李嫣母女三人首度正式合體獻唱。不少網民表示：終於聽到了母女三人首次合作了。



11月21日0點，《愛笑的天使》20周年合唱版正式上線。（網易雲音樂）

11月21日0點，《愛笑的天使》20周年合唱版正式上線。（網易雲音樂）

據內媒《觀察者網》報道， 2006年，嫣然天使基金成立，王菲為女兒李嫣，同時也為所有唇腭裂孩子寫下《愛笑的天使》。 據嫣然天使基金介紹，《愛笑的天使》這首歌作詞為王菲，作曲為曾創作出《K歌之王》、《少女的祈禱》的香港作曲家陳輝陽。

11月21日0點，《愛笑的天使》20周年合唱版正式上線，21日中午還將上線MV。（微博）

王菲攜竇靖童、李嫣母女三人首度正式合體獻唱。（觀察者網）

11月20日，李亞鵬曾在直播間回應此事，稱王菲母女三人合唱版將於11月21日嫣然天使基金成立20周年紀念日當天零點上線，21日中午還將上線MV。李亞鵬稱，王菲母女三人為此準備了很長時間，自己想申請和聲或當背景音都被拒絕。

李亞鵬說，第一次聽新歌，都分不清哪一句是誰唱的。他還表示，新歌發布後，前三名網民能清楚標明歌詞分別是母女三人的誰演唱，將各送一部手機。

李亞鵬稱，王菲母女三人為此準備了很長時間，自己想申請和聲或當背景音都被拒絕。（抖音）

網民稱很感動。（微博）

嫣然天使基金是由李亞鵬、王菲於2006年11月21日發起，在中國紅十字基金會管理下設立的專項公益基金，隸屬於「紅十字天使計劃」公益項目，旨在資助貧困家庭唇腭裂患者實施免費手術，名稱源自發起人之女李嫣。

嫣然天使兒童醫院。（中國新聞周刊）

今年1月，北京嫣然天使兒童醫院因拖欠2600萬元（人民幣，下同）租金面臨關停，引發關注，大量網民進行捐款。截至1月20日，嫣然天使基金收到公眾捐款超2400萬元，捐贈人數突破35萬人，善款可為唇腭裂患者完成超3000次救治手術。

前4月，「張雪機車」創始人張雪在世界頂級電單車賽事中獲得兩連冠後，宣佈會拍賣奪冠車型復刻版，並將所得款項捐予嫣然天使基金。（網絡圖片）

此前於4月，「張雪機車」創始人張雪在世界頂級電單車賽事中獲得兩連冠後，宣布會拍賣奪冠車型復刻版，並將所得款項捐予嫣然天使基金。對於張雪的好意，李亞鵬曾開直播回應。直播期間，他眼眶濕潤誇讚張雪，亦大方表達感謝之情。