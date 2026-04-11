張雪拍賣復刻奪冠賽車45秒飆至500萬封頂成交　全捐嫣然天使基金

「張雪機車」早前在世界頂級電單車賽事中兩連冠，打破國際品牌壟斷，創始人張雪也憑實力火出圈，隨後他宣布會拍賣奪冠車型復刻版，並將所得款項捐予李亞鵬創辦的「嫣然天使基金」。



4月10日，張雪透過直播拍賣WSBK奪冠車53號復刻版，開拍45秒即以 500 萬（人民幣，下同）封頂價成交。



張雪機車 WSBK 冠軍複刻賽車開拍45秒即以500萬成交。（網絡截圖）

此次拍賣包含賽車整車、圈速獎盃及冠軍簽名帽。

開拍後競價激烈，最後一名員工幫公司代拍成功。（網絡截圖）

開拍後競投激烈 45秒即結束

《極目新聞》報道，10日晚間8時，張雪機車直播拍賣WSBK奪冠賽車53號復刻版。此次拍賣包含賽車整車、圈速獎盃及冠軍簽名帽。起拍價為40萬，每次加價幅度2萬，封頂500萬。

張雪在開拍前直言，此前嫣然天使醫院欠租，當時因財力有限未能出手，如今借奪冠契機希望基於幫助。他稱，希望買家能永久收藏此車，並保留他對獎盃的「永久探視權」，同時强調此次捐贈的所有款項將捐給嫣然天使基金。

開拍前，直播間已湧入逾萬名網友圍觀。開拍後競投激烈程度超乎預期，彈幕瘋狂刷屏，開拍僅45秒，便以封頂價成交。

拍賣結束後，張雪與李亞鵬直播連綫。李亞鵬代表嫣然全體工作人員表示感謝，張雪則回應說，期待和李亞鵬一起騎摩托車，也希望嫣然天使基金用這筆款項幫到更多小朋友。

拍賣結束後，張雪與李亞鵬直播連線。（網絡截圖）

買家身份揭曉 員工代公司出征

據《都市現場》報道，成功拍下張雪冠軍復刻賽車的買家何先生，其實是幫公司代拍，「起初並未抱太大期望，只是隨意點了兩下，沒想到就成了。」

何先生透露，公司老闆本人是機車迷，亦非常欣賞張雪，平時也熱衷於公益事業，因此這次發動全體員工參與代拍，沒想到自己竟成了那名幸運兒。他也稱，對於張雪提出的「獎盃探視權」，公司表示大力支持。

據悉，該輛復刻賽車不少配件需由歐洲進口，預計將於4月下旬正式交付。