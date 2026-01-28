嫣然醫院解困　新華社評李亞鵬：為眾人抱薪者不可使其凍斃於風雪

樂壇天后王菲與李亞鵬共同創辦的嫣然天使兒童醫院，近日因欠租糾紛引發輿論關注，意外引起了一場捐款潮，短短數日籌款超過2400萬元，令瀕臨關停的醫院重迎曙光。



1月26日，新華社發文評李亞鵬——《生意屢挫的李亞鵬，何以「嫣然」而「天使」》。文章給予李亞鵬充分肯定和極高的評價。「他可能不會做生意，但確實在真心做公益」「對唇腭裂患兒來說，修復的是唇部，改變的是一生」「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪；為他人做好事的人，不該被現實壓垮」。



評論稱，曾經因為生意屢屢受挫而被網友頻繁調侃的李亞鵬，最近卻因嫣然天使兒童醫院贏得讚譽無數，相關話題持續刷屏。網友們有錢的捧錢場，沒錢的捧人場，讓拖欠房租而面臨關停的醫院，又迎來命運逆轉的曙光。

互聯網中的真善美，在這次「嫣然一笑」中具象化了。無數網民「牆危眾人扶」，一段段留言，一次次轉發，一筆筆捐款，匯聚成一股股愛的暖流，奔流在寒冷冬天，激蕩在人們心間。

失之東隅，收之桑榆。生意上的失意，絲毫沒有影響人們對李亞鵬公益上的點讚和支持。這是萬千網友對善良和崇高的集體認同，更是一次對網絡認知偏見的矯正。

李亞鵬感謝損款者。（影片截圖）

1月14日晚，李亞鵬表示因拖欠房租，醫院面臨搬遷乃至關停，自己願意「站好最後一班崗」。（影片截圖）

從「欠租告急」到「命運逆轉」

1月14日晚，北京市朝陽區嫣然天使兒童醫院創辦人李亞鵬拍片，表示因拖欠房租，醫院面臨搬遷乃至關停，自己願意「站好最後一班崗」，坦承自己「情懷大於能力」。他提到，自2012年醫院成立以來，已完成唇腭裂手術1.1萬台，其中7000台全額免費。目前，還有數十名患兒在醫院接受治療。

李亞鵬因飾演「令狐沖」而出名，又因多次投資受挫而遭到網民打趣調侃。李亞鵬的求助影片，令網民發現曾被經常調侃的生意受挫者，為了唇腭裂患兒的「嫣然一笑」，在公益路上竟然默默地扛了十多年，直到這次實在撐不住，才向公眾解釋求助，「他可能不會做生意，但確實在真心做公益」「以前給他貼的那些標簽，屬實膚淺了」。

連日來，網民通過各種渠道在線捐款數千萬元。嫣然天使基金發布聲明感謝公眾，表示將依法用好善款。不少人更是冒著嚴寒，前往嫣然天使兒童醫院捐款，「救過孩子的地方，不該被輕易否定」。

1月16日以來，李亞鵬直播間銷售額翻了至少十倍。23日，李亞鵬直播剛開播，迅速湧入超10萬人，不少網民爭著打賞禮物。李亞鵬通過社交媒體致謝，宣布將近期直播帶貨收入全部捐給醫院。

李亞鵬稱將直播收入的29萬全部捐給醫院。（抖音@李亞鵬）

不能讓孩子失去這扇門

網民們「捐棄」前嫌，對生意受挫的李亞鵬給予徹底支持，只因「受助孩子的笑容，戳中人們心底最柔軟的地方」。

「對唇腭裂患兒來說，修復的是唇部，改變的是一生。」不少受助者的故事被看見：他們從「不敢照鏡子」到大方微笑，從「怕抬頭說話」到自信上台。當網民把「欠租關停」和「孩子的笑容」聯繫起來，「不能讓孩子失去這扇門」的樸素善意，就把手機屏幕前網友們的心連在了一起。

王菲與前夫李亞鵬，創辦了「北京嫣然天使兒童醫院」。（Gettyimages）

讓行善者有路可走，撥響你我共同價值的心弦。網民紛紛曬出捐款截圖，表示「盡綿薄之力」「希望愛心傳遞」，有人表示「我們可以調侃一個人商業上失敗，但絕不能讓做好事的人無路可走」。

「希望嫣然醫院不要倒下」的聲音，在網絡平台一次次獲得高讚支持，它代表著公眾的期盼：為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪；為他人做好事的人，不該被現實壓垮。

幼吾幼以及人之幼，觸發中國傳統美德的共鳴。網絡的次元壁被打破，心與心溝通的門自然打開：沒有人能永遠成功，在失敗時依然扛起責任的人，就值得被敬重。

北京嫣然天使兒童醫院。

網民不是旁觀者，而是辨是非、懂大局的行動派

億萬網民的善意，重新點亮嫣然天使兒童醫院手術室裏的無影燈，也映照出網絡向上向善的民意底色。

互聯網是多元的，但也是分主流支流的。當生意受挫的調侃，遭遇擔當和善良的大愛時，網民不約而同地選擇了後者。不少人坦承，以前對李亞鵬的調侃是一種膚淺，自慚給他貼了不當標籤。網民身體力行，到李亞鵬直播間打賞購物，化認同為行動。這是時代的主流價值，也是互聯網的主流選擇。

李亞鵬。（影片截圖）

調侃是輕鬆的情感宣泄，而價值選擇，往往意味著責任擔當。醫院出現財務困難後，網民們集體「屏蔽」之前的調侃，選擇點讚、捐款，堅定地和李亞鵬站在一起。放棄調侃、選擇力挺，折射出中國網民不是吃瓜起哄的旁觀者，而是能夠辨是非、懂大局的行動派。

這次嫣然天使兒童醫院事件中，網民對公益人的付出和堅持給出絕對性的支持、一邊倒的肯定，展現了民意的善良本色、網絡的溫暖生態、向善的主流價值，是對網絡片面認知的一次矯正和正名。

網民用行動作出回答：公益不是一個人的孤軍奮戰，而是你我大家共同的事業，眾人拾柴，方能支撐公益事業行穩致遠。