外賣員遇重傷流浪貓BB　獸醫告知藥費昂貴仍堅持要救　結局超心酸

廣東一名外賣員在送餐途中發現一隻重傷的流浪小貓，立刻將牠送醫急救。



儘管獸醫提醒醫療費昂貴、存活率低，他仍堅持搶救，表示「大不了犧牲我一周工資」，並承諾收養牠。可惜最終小貓仍因傷重離世，讓他淚灑現場卻無怨無悔。

廣東一名外賣員發現一隻重傷的流浪小貓，儘管獸醫提醒醫療費昂貴、存活率低，他仍堅持自掏腰包搶救，可惜最終小貓仍傷重離世。（微博影片截圖）

點圖放大看看該名暖心外賣員嘗試拯救小貓的全過程：

+ 34

綜合內媒報導，廣東一名外賣員在跑單路上發現一隻被燙傷的流浪幼貓，當下立刻撿起貓咪送到醫院去，但幼貓傷勢十分嚴重，獸醫告訴外賣員：

就算是救活了也會花很大一筆錢，你確定要救嗎？

他認為貓咪怎樣都是一條鮮活的生命，熱愛小動物的牠不願意放棄任何可能的希望，在聽到獸醫報價大概需要3000人民幣以上的醫療費後雖然覺得很貴，但還是咬牙答應了下來，直呼：

大不了犧牲我一周工資而已。

並承諾會收養小貓。

途中小貓一度有恢復生命跡象，但最終還是因為傷勢過重，儘管醫療團隊全力搶救最後還是不幸去了喵星，這讓外賣員痛苦萬分流下難過淚水，但他依然不後悔自己的選擇。

影片在網絡上吸引萬名網友觀看，網友留言表示：

「這位外賣小哥真的是天使，知道貓咪可能會救不活，仍然願意為浪貓盡力一試」

「小貓傷勢太重真的不能怪任何人，外賣員已經盡力了」

「希望很多人都能和這位外賣員一樣有愛心」

「希望外送小哥不要自責了，他是一個真正的好人」



【延伸閱讀】愛貓急病猝逝前CCTV道別惹網民淚崩？主人現身解畫（點圖放大瀏覽）：

+ 12

延伸閱讀：

牠也想搭火車？猛禽「蜂鷹」飛進台鐵車廂 基隆人：從沒這麼近距離看過老鷹

蜂鷹飛進台鐵車廂引騷動 專家提醒猛禽的鳥喙及爪子都有殺傷力

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】