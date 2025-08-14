外賣員遇重傷流浪貓BB 獸醫告知藥費昂貴仍堅持要救 結局超心酸
廣東一名外賣員在送餐途中發現一隻重傷的流浪小貓，立刻將牠送醫急救。
儘管獸醫提醒醫療費昂貴、存活率低，他仍堅持搶救，表示「大不了犧牲我一周工資」，並承諾收養牠。可惜最終小貓仍因傷重離世，讓他淚灑現場卻無怨無悔。
點圖放大看看該名暖心外賣員嘗試拯救小貓的全過程：
綜合內媒報導，廣東一名外賣員在跑單路上發現一隻被燙傷的流浪幼貓，當下立刻撿起貓咪送到醫院去，但幼貓傷勢十分嚴重，獸醫告訴外賣員：
就算是救活了也會花很大一筆錢，你確定要救嗎？
他認為貓咪怎樣都是一條鮮活的生命，熱愛小動物的牠不願意放棄任何可能的希望，在聽到獸醫報價大概需要3000人民幣以上的醫療費後雖然覺得很貴，但還是咬牙答應了下來，直呼：
大不了犧牲我一周工資而已。
並承諾會收養小貓。
途中小貓一度有恢復生命跡象，但最終還是因為傷勢過重，儘管醫療團隊全力搶救最後還是不幸去了喵星，這讓外賣員痛苦萬分流下難過淚水，但他依然不後悔自己的選擇。
影片在網絡上吸引萬名網友觀看，網友留言表示：
「這位外賣小哥真的是天使，知道貓咪可能會救不活，仍然願意為浪貓盡力一試」
「小貓傷勢太重真的不能怪任何人，外賣員已經盡力了」
「希望很多人都能和這位外賣員一樣有愛心」
「希望外送小哥不要自責了，他是一個真正的好人」
【延伸閱讀】愛貓急病猝逝前CCTV道別惹網民淚崩？主人現身解畫（點圖放大瀏覽）：
