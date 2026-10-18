日本墓地紛推「人寵合葬」服務　毛孩離世後也永遠和主人在一起

當生命走向終點，你有想過和自己的寵物埋在一起嗎？有網友在日本電車上看到這樣一個廣告，寫的是：「可以和寵物一起入葬」 。



管理費48萬日元起，折合港幣2萬多，可以最長分5年付。從麻布十番站走過去4分鐘左右。數字直接，訊息透明，平淡的好像不是在講生死。

有網友在電車上看到這樣一個廣告，寫的是：「可以和寵物一起入葬」 。（X@ikehatakun）

日本「人寵合葬」服務官網介紹及價目表：

+ 5

不得不說日本人真的很會處理這種「看上去有點重」的需求。有專門的寵物墓地，有人把寵物埋在自家的院子裏。也有人把寵物的骨灰製做成鑽石隨身帶。甚至許多主人用與人類相同的精心設計，以及昂貴的葬禮儀式來哀悼毛孩子。現在直接有寺院，連「最後的地址」都幫你們安排在一起。

我們平時聊「人寵共生」，大多是指一起生活。但這地方直接把「共生」延長到了死後。家族用的墓地，寵物也算「家人」。

有人說這是孤獨經濟的極致體現，也有人覺得温柔，至少有人認真對待「我想和我的狗永遠在一起」這種念頭。你們怎麼看？有想過和自己的毛孩子們一起嗎？

【延伸閲讀】清明節｜深圳年輕人創作AI短片《紙手機》爆紅 網民：睇到眼濕濕

+ 5

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】