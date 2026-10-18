日本墓地紛推「人寵合葬」服務 毛孩離世後也永遠和主人在一起
撰文：日本設計小站
出版：更新：
當生命走向終點，你有想過和自己的寵物埋在一起嗎？有網友在日本電車上看到這樣一個廣告，寫的是：「可以和寵物一起入葬」 。
管理費48萬日元起，折合港幣2萬多，可以最長分5年付。從麻布十番站走過去4分鐘左右。數字直接，訊息透明，平淡的好像不是在講生死。
日本「人寵合葬」服務官網介紹及價目表：
+5
不得不說日本人真的很會處理這種「看上去有點重」的需求。有專門的寵物墓地，有人把寵物埋在自家的院子裏。也有人把寵物的骨灰製做成鑽石隨身帶。甚至許多主人用與人類相同的精心設計，以及昂貴的葬禮儀式來哀悼毛孩子。現在直接有寺院，連「最後的地址」都幫你們安排在一起。
我們平時聊「人寵共生」，大多是指一起生活。但這地方直接把「共生」延長到了死後。家族用的墓地，寵物也算「家人」。
有人說這是孤獨經濟的極致體現，也有人覺得温柔，至少有人認真對待「我想和我的狗永遠在一起」這種念頭。你們怎麼看？有想過和自己的毛孩子們一起嗎？
【延伸閲讀】清明節｜深圳年輕人創作AI短片《紙手機》爆紅 網民：睇到眼濕濕
+5
內地電商推「全球AI紙紮全家桶」惹熱議 網民笑稱：希望爺爺喜歡清明節│00後美女英國留學回國做職業掃墓人 月薪4千每日鞠躬百次清明節前男子掃墓喊累：明年不要再來了 下秒體力透支倒地不治內地殯葬新規實施：明確不全面禁止土葬 鼓勵補貼綠色殯葬中東戰火波及泰國身後事 燃油短缺威脅佛教火化儀式
【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】