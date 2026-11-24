張雪拍賣WSBK賽車嫌網民出價低 豪擲¥300萬購回款項全捐培養車手
撰文：吳真銘
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11月22日，張雪機車在珠海國際賽車場嘉年華現場及直播間，公開拍賣跑完2026賽季的53號WSBK主賽車連冠軍獎盃與圈速獎牌，起拍價50萬元（人民幣，下同）。競拍僅歷時6分鐘，線上出價去到250萬元後無人再加，因未達到張雪500萬元的預期，他最終出資300萬元購回。張雪事後他自嘲「臉皮厚」，並承諾將300萬元全額注入「小車手培育專項基金」，望為中國培養出世界冠軍。
綜合內媒《極目新聞》、《快科技》等報道，這場競拍於22日下午5點半開始，「張雪機車」直播間也同步進行。起拍價50萬元，每次加價10萬元，張雪本人也參與競價。因手機無法付款，他直接在直播間口頭報價。
競拍只用了6分鐘，線上出價來到250萬元後，張雪在最後幾十秒喊出300萬元，此後再無人跟進。張雪稱，網民出價太低，沒達到自己500萬元的預期。落槌後他連線調侃競拍成功的自己，「反正我臉皮厚」，並表示可以放在公司博物館，也可以放在家裏。據悉，在開拍前兩小時，張雪曾發影片預告稱，如果成交價低於500萬元，自己內心還是捨不得，大概率會出手買回。
值得注意的是，今年4月，張雪機車冠軍號復刻版賽車曾以500萬元拍出，僅45秒就成交。對方為「洗臉熊」公司員工，代表公司來競拍。張雪表示，所有款項將全部捐出。
至於這筆款項的去向，張雪介紹，300萬元將全額注入「小車手培育專項基金」，資金劃入重慶體育基金。他又透露，自己去年已設立小車手支持基金，最初計劃每年至少投入100萬元，後來提升到400萬元，此次拍賣收入還將讓明年的資助力度進一步加大。他表示「培養一個世界冠軍怎樣都划算」，希望培養自己的世界冠軍車手，讓孩子們完成自己沒做成的事。
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