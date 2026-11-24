11月21日，「問界M9車主開輔助駕駛熟睡」話題衝上微博熱搜。據網民發布的影片顯示，一名疑似駕駛問界M9的司機在高速路段開啟輔助駕駛後，於主駕駛位置躺倒熟睡，車輛仍保持在道路上高速行駛，事件引發廣泛熱議。針對網傳影片，問界客服表示會進一步核實。目前，交警部門正在核查。



一名疑似問界M9車主在高速路段開啟輔助駕駛後，於主駕位置躺倒熟睡，車輛仍保持在道路上高速行駛。（大河報）

該帳號在影片配文中稱，「出差回程太累了，倒頭就睡。華為問界M9全程智駕開回武漢。」（抖音）

問界M9車主高速「躺平睡覺」惹議 涉事帳號已不可見

據內媒《大河報》報道，網名為「濤哥」的帳號在影片配文中稱，「出差回程太累了，倒頭就睡。華為問界M9全程智駕開回武漢。」他還稱，車輛一共行駛6.3萬公里，其中4萬多公里都是全程開輔助駕駛。目前，該車主的帳號和影片在全網多個平台已無法搜索。

網名為「濤哥」的帳號在全網多個平台已搜索不到。（抖音）

問界客服重申ADS非無人駕駛

針對網傳影片，客服表示已將該情況記錄並轉交專項對接，會進一步核實。客服同時回應，問界ADS（Autonomous Driving System）僅為輔助駕駛員駕駛而設計，並不是自動駕駛或者無人駕駛，駕駛員應始終手握方向盤，密切關注路況並在必要時人工干預。客服還表示，車輛配有脫手檢測提示，暫時未核實到脫手檢測可以關閉；疲勞監測則可在中控大屏「駕駛—場景輔助」中手動開啟或關閉。

一名疑似問界M9車主在高速路段開啟輔助駕駛後，於主駕位置躺倒熟睡，車輛仍保持在道路上高速行駛。（大河報）

余承東日前緊急改口：現在還是L2時代，開車不能睡覺

值得注意的是，11月20日，在同屬「鴻蒙智行」旗下的享界V8及星芒品牌發布會上，華為常務董事余承東介紹，享界V8率先開啟全國首個120km/h L3自動駕駛跨城高速路測，並表示，他們有信心能夠應對這樣的高安全性。「應該說L3自動駕駛來了以後，開車就不用摸方向盤了，開車是可以睡覺的，別睡死過去就行了。20秒還是多少秒給你喚醒就可以了。」

余承東介紹，享界V8率先開啟全國首個120km/h L3自動駕駛跨城高速路測。（鴻蒙智行）

不過，當天下午，余承東在其社交媒體發文改口稱，「今天發布會上，有幾句話講得不準確，要糾正一下。享界V8現在給大家用的是L2輔助駕駛，L3的硬件能力已具備，但還沒有開放。大家用輔助駕駛要專心開車、按要求握好方向盤。現在還是L2時代，大家一定要注意安全，開車不能睡覺。」

余承東。（華為直播截圖）