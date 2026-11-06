清華畢業生英國留學遭電詐損45萬　列8大教訓警世：以為不會上當

近日，清華大學化學系本科畢業、剛入讀倫敦大學學院（UCL）碩士的23歲中國留學生施博宇，疑遭冒充英國移民局的精準電信詐騙。



施博宇通過社交網絡講述了親身受騙經歷及教訓。

教訓總結如下：

1. 平時多看反詐宣傳，認真對待。在他們的輪番轟炸下，根本來不及反應。會「當局者迷」，他們會利用時間差、訊息差，精準捕捉。（我就是從來不看反詐視頻，自以為不會上當。能考上清華的腦子，在另一種「考試」面前，照樣會被按在地上摩擦。）



2. 不要在中國購買英國手機卡，提前綁定個人資料。（嚴重懷疑個人資料當時就被泄露，不然怎麼會一落地激活英國手機號，很快就接到詐騙電話，並報出個人資料）。



3. 不要相信任何所謂的「大使館」、「公檢法」來電，後來我才知道大使館是不可能給個人打電話的；公檢法部門也不會電話辦案。



4. 國外一般接到電話直接選擇英文服務（騙子容易露餡）。



5. 不要相信任何網絡執法，警察一定會當面出示證件，但也要小心假警察騙人。大家注意這點很重要（這是我整個事件中最大的認知盲區，因為我從未接觸過警察辦案的經歷，更何況國際刑警，當時就懵了）。



6. 任何情況下保持和家人聯繫，自己要保護家人沒錯，但不能被犯罪分子利用，反而會錯過最佳的反詐時機。



7. 一定要向身邊人多方求證（家人、朋友、同學、老師等等）。



8. 我們的反詐民警、廣大網友真的很強大。



據此前報道，近日，清華大學化學系本科畢業、剛入讀倫敦大學學院碩士的23歲中國留學生施博宇，疑遭冒充英國移民局的精準電信詐騙。他被騙走40多萬元（人民幣，下同）、被「保密禁令」逼到失聯、差點買機票飛往柬埔寨，留給家人的一封郵件寫的是「被詐騙了，很對不起你們，想一個人靜一靜」。

據悉，施博宇今年23歲，本科畢業於清華大學化學系，2026年秋季入學UCL化學系，研究方向為有機化學（藥物發現方向），9月中旬抵達倫敦，入住Beaumont Court學生公寓。

10月20日前後，詐騙電話打來，對方精準掌握施博宇護照、院校等個人資料，冒充英國移民局，謊稱其簽證涉案，威脅取消學籍、強制遣返，並下達「保密禁令」，要求存入7萬英鎊（約73.6萬港元）作為所謂「核驗保證金」。

幾個「網警」在施博宇剛倒時差、身心俱疲的情況下對其輪番進行訊息轟炸達三個多小時，其間反覆要求自證清白，致使其失去判斷能力，最終聽從對方安排「協助查案」。

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之後，施博宇被所謂的「國際刑警」誤導，認為自己在幫助對方調查國際洗錢案以洗清嫌疑，簽了所謂的「保密文書」，接受了對方所稱的「一旦泄密被犯罪分子知曉將威脅家人安全」的說法，保密「協助辦案」。

施博宇稱，前兩周對方一點點加強對其思想的控制，24小時隨時保持通話，24小時打開視頻處於網絡監控下，通知各種「調查進展」，進行「協助辦案」的培訓，還被對方以所謂的調查需保密為由控制社交圈，不得隨意接觸外人，對其持續精神洗腦。

施博宇的母親廖女士告訴記者，10月19日，他告訴家人，自己遭遇英國移民部門抽查，被警察帶至警局，需向移民局提供不少於7萬英鎊的存款證明。他還說，自己去學校學生中心找老師核實過，老師當場給移民局打了電話，說是真的。

10月20日，廖女士向兒子的一張境內儲蓄卡轉賬65萬元人民幣。

10月25日起，施博宇開始分批向陌生帳戶轉賬，騙子同步誘導其離開英國、前往柬埔寨配合所謂「調查」。

10月底，他第一次購買飛往柬埔寨的機票，因銀行卡額度不足支付失敗。

騙局被揭穿是在11月1日，南通當地民警上門找到施博宇的父母，稱北京反詐中心監測到施博宇名下的另一張境內儲蓄卡分別於10月25日、26日向同一帳戶轉賬25萬元、10萬元，10月31日又向另一帳戶轉賬10萬元，累計45萬元人民幣，疑似遭遇電信網絡詐騙。

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在南通警方要求的視頻通話中，施博宇解釋稱大額轉賬是在幫室友兌換外匯，幾分鐘後視頻突然中斷。室友和公寓工作人員查看後發現，他的護照、錢包和電腦等均不在宿舍。

當晚，家人發現其信用卡曾嘗試刷卡購買目的地為柬埔寨的機票，因事先調低額度未成功。

11月2日下午，施博宇父親收到兒子郵箱回信：「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜。」當晚，向英國警方申請了邊境布控等措施。

11月4日，施博宇母親發文稱孩子已安全回家，感謝中國駐英大使館、兩地警方、UCL校方及各界熱心人士的幫助。她寫道，孩子「是不幸的，又是幸福的」，「未來還長，需要時間面對自我」。