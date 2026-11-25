乘搭公共交通工具最怕遇著缺德乘客。近日有台灣旅客分享，在乘坐內地高鐵時，慘遭後座大叔瘋狂踢椅背兼大聲播放手機遊戲聲音，雙重夾擊下，事主利用內地官方「12306」手機App的一個隱藏功能，短短幾分鐘便讓乘務員現身解決，成功換回安寧。



近日有台灣旅客分享，在乘坐內地高鐵時，慘遭後座大叔瘋狂踢椅背兼大聲播放手機遊戲，示意圖。（中國新聞社）

魔音穿腦兼狂踢椅背 台女避衝突巧用12306反饋

據Threads網民＠fei_1130分享，她當時正乘坐內地高鐵一等座，原本期盼有舒適體驗，卻遇上後座中年男子大聲播放手機麻雀（麻將）遊戲音效，並不斷狂踢她的椅背。

為免爆發正面衝突，她決定不開口，默默打開官方「12306」手機應用程式，使用底部的「問題反饋」功能尋求協助。

為免爆發正面衝突，她決定不開口，默默打開官方「12306」手機應用程式，使用底部的「問題反饋」功能尋求協助。（Threads）

系統自動定位 乘務員數分鐘極速到場勸導

事主提到，該功能操作極簡便，系統會自動定位乘客的座位號碼。她最初只抱半信半疑的心態提交反饋，出乎意料的是，高鐵乘務員在幾分鐘內便火速趕到現場，對該名男子作出勸喻，車廂瞬間恢復寧靜。

事主對此高效率的處理機制大表讚賞，認為無論車廂等級，乘客訴求均能獲重視。

高鐵乘務員在幾分鐘內便火速趕到現場，對該名男子作出勸喻，車廂瞬間恢復寧靜。（資料圖片）

網民驚呼長知識 傳授加碼避雷貼士

這段經歷隨即在網上引發熱烈討論，不少網民對這項實用功能表示關注。有熟悉運作的網民指出，內地鐵路部門極度重視乘客反饋。

亦有人補充，除了用App，直接掃描座位後方的二維碼也可提交意見，甚至可作失物尋回登記。

除了用App，直接掃描座位後方的二維碼也可提交意見，甚至可作失物尋回登記。(Threads截圖）

此外，許多網民坦言首次得知此功能，並分享曾有乘務員將吵鬧兒童的家庭調離車廂的案例。同時，有留言建議乘客購票時可優先選擇設有「靜」字標示的「靜音車廂」，以減低受干擾機會。

據悉，「12306」是中國鐵路唯一官方售票及客服平台，除購票、改簽、退票外，其客戶服務系統亦相當完善，旅客在車廂內遇任何問題，均可隨時透過平台一鍵處理。