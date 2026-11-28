近日，浙江紹興一個屋苑一名女業主，自費為其他樓棟刷牆的事情引發關注。



一棟樓外立面的腰線老舊，隔壁一樓棟女業主沈女士出資7.3萬人民幣，對其刷漆翻新。

據報道，該屋苑是位於柯橋區的世茂名流小區，是一個已有多年樓齡的老舊屋苑。此前，一些樓棟做了修繕後面貌一新，但9棟一側外立面的腰線沒有更新，看上去老化泛黃、污漬斑駁。

業主沈女士不僅給外牆翻新也給大門刷了新漆▼▼▼

11月23日，屋苑物業工作人員告訴內媒記者，給樓體刷漆屬於純美化項目不涉及基礎使用，該棟業主對於動用維修基金意見不一。沈女士的家正對面就是這棟樓，「在她視線內，她覺得看着不舒服不美觀，就出錢搞了。」

此前，她所在樓棟大門老舊，她也出錢刷了新漆。業委會給她寫了感謝信。