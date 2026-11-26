近日，上海的辛女士帶着孩子入住單價4000元（人民幣，下同）一晚的五星級豪華酒店上海中心J酒店。在退房過程中，孩子不慎碰壞裝飾罐蓋子，遭酒店索賠3000元，與物品實際採購價相差懸殊，引發爭議。經雙方反覆協商，最終按照物品原始採購價980元完成賠付。



在退房過程中，孩子不慎碰壞裝飾罐蓋子，遭酒店索賠3000元。（都市現場）

上海中心J酒店。（網絡圖片）

據內媒《都市現場》報道，發現孩子碰壞蓋子後，辛女士第一時間主動向酒店說明情況，並稱願意承擔相應賠償責任。酒店初步定損報價高達3000元，辛女士提出質疑，要求酒店提供消費憑證的發票，酒店方回應，「瓷器蓋子沒有配套的，所以價格是整個的錢，東西是統一採購。」

酒店初步定損報價高達3000元。（都市現場）

辛女士向酒店索要物品價格明細後，看到採購台賬上標明，這件裝飾陳設7年前的含稅採購價格僅980元。辛女士認為，長期使用的物品存在正常損耗，理應結合實際情況合理定損，不應溢價賠付。

在多次溝通中，酒店始終不認可折舊折算的賠付方式，辛女士也拒絕不合理的溢價賠償。（都市現場）

聊天記錄顯示，在與酒店賓客服務經理溝通的過程中，經理先是表示，「賠償的話可以給到您1500的價格」「重新購買瓷器需要重新定製」。辛女士則提出，「該器物已經使用7年，本身存在折舊，且只是蓋子損壞，能不能在980的基礎上酌情再降一點，你們看600元如何？我覺得600元的價格合情合理。」 在多次溝通中，酒店始終不認可折舊折算的賠付方式，辛女士也拒絕不合理的溢價賠償。經過反覆協商，雙方最終按照物品原始採購價980元完成賠付。

上海中心J酒店一晚房價高達5千元。（都市現場）

上海中心J酒店。（網絡圖片）

針對為何初始報價3000元，酒店值班經理解釋稱，「因為進貨價和賠償價格是不一樣的，成本價和賠償價格是兩套標準。後續我們經過溝通也理解到客人的情況，所以最終協商按照成本價賠付。」

事件引發網民熱議，有網民表示酒店溢價報價「吃相太難看」「這麼高檔的酒店，以後還是別去住了」「這才叫碰瓷」「是太缺錢還是太缺德」。