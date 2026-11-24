綜合內媒《九派新聞》《大河報》報道，5月11日，上海尚德實驗學校一名29歲教師徐思凝（化名）在晚自習時倒地猝死。家屬稱，徐思凝每天在校超過15個小時。母親李羽萍（化名）指今年9月已收到工亡待遇金113萬餘元（人民幣，下同），將繼續女兒的愛心事業，每年資助老家的兩個學生上完高中。



徐思凝墓前的花。（九派新聞/家屬提供）

眾人悼念徐思凝的留言匯總。（九派新聞/家屬提供）

據報道，5月11日19時55分，徐思凝於晚自習時在教室倒地，21時35分，醫生宣布徐思凝死亡，其推斷死因是「猝死（心源性可能）」。這日距離徐思凝的30歲生日還有13天。

居民死亡醫學證明書。（九派新聞）

徐思凝是河南人，2018年從上海華東師範大學畢業，於2024年6月底到上海尚德實驗學校教授高一數學。涉事的上海尚德實驗學校是一所包含幼兒園、小學、初中到高中的學校，學校總佔地面積245畝，是上海市單體最大的學校。

2026年上半年，徐思凝的工作量逐漸增加，除了教學、當班主任，還要負責初高中銜接班。作為班主任的徐思凝每天6時50分進教室，通常22時才能離校。在日常帶班、準備公開課之外，她還要帶學生參加學校組織的春遊、進行勞動教育社會實踐課等。

母親李羽萍憶述，女兒跟她通話時多次說「好累」。徐思凝最後一條朋友圈發佈於5月9日，她寫到：「最近被焦慮和煩躁填滿，心理的淤塞甚至蔓延成具體的不適，身體也跟着哪哪都不對勁。」在文末，她安慰自己，「人生亦有命，安能行嘆復坐愁？」

徐思凝的最後一條朋友圈。（九派新聞）

11月19日，學校人事稱，徐思凝離世後，學校已向當地人社部門提交了工亡認定申請，按正常流程辦理，相關部門已認定她為「工亡」，有認定書為證，工亡賠償、社保賠償均已支付完成。

李羽萍提到，今年9月已收到工亡待遇金113萬餘元。她稱，徐思凝曾聯繫老家縣城學校的老師，表示想資助一名高三女生完成學業。徐思凝父親在她初一時成了植物人，她在社會資助下才完成學業，徐思凝生前在其社交賬號提到：「我讀書時受到過很多幫助，現在自己也工作了，一直想盡一份心力回饋社會。」

女兒離世後，李羽萍替她完成了6月的資助，「不影響那孩子參加高考」。她說，未來會繼續資助學生，「等女兒學校的賠償到位後，我就拿出一部分，以後每年資助老家的兩個學生上完高中」。

日前，徐思凝的遺體在上海海灣墓園下葬，親屬與師友、學生共40餘人來送別。在墓地，李羽萍看到有學生帶着月考卷到徐思凝的墓碑前說，「老師，我這次月考超過平均分多少分，你看我的卷子」；也有學生對李羽萍說，「我們都是老師的孩子，很愛老師，您就是我們的外婆，以後我們會替老師一塊來愛您」。