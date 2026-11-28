澳洲悉尼華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）涉嫌醉駕勞斯萊斯撞致他人重傷一案，11月27日在悉尼唐寧中心地方法院正式開審。英媒《每日郵報》（Daily Mail）指，一直保持神秘的楊蘭蘭終於親身出庭。此外，一份警方羈押記錄，揭露她有一位名為Xu Ma的「丈夫」，在車禍發生後僅兩小時即獲准與她面對面接觸。



一直保持神秘的楊蘭蘭終於親身出庭。（網絡圖片）

楊蘭蘭（LanLan Yang）涉嫌醉駕勞斯萊斯撞致他人重傷一案11月27日在悉尼唐寧中心地方法院正式開審。（網絡圖片）

神秘丈夫Xu Ma曝光 事發當日凌晨5時半獲准探視

據英媒《每日郵報》（Daily Mail），24歲（案發時23歲）的楊蘭蘭於2025年7月26日凌晨約3時20分，駕駛一輛價值約150萬澳元的蒂芙尼藍勞斯萊斯Cullinan SUV，在悉尼玫瑰灣新南岬路越過對向車道，與一輛黑色奔馳廂型車迎頭相撞。

52歲的平治司機George Plassaras傷勢嚴重，脊椎、兩根股骨及髖骨骨折，肋骨斷裂、脾臟破裂，腹部更被撕裂。

澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

庭上，楊蘭蘭的代表律師約翰·科恩（John Korn）主動提及警方羈押記錄，指當日凌晨5時30分，一名叫Xu Ma的男子被登記為楊蘭蘭的「丈夫」，並獲准與她面對面接觸。

記錄亦顯示清晨5時45分楊蘭蘭已清醒，正與近親及調查警員交談。然而，報道並未進一步證實兩人的實際關係，Xu Ma的真實身份至今仍是謎。

圖為楊蘭蘭（右）過去現身圖片。（網傳圖片）

酒精濃度0.064涉醉駕 四次未提供足夠血樣

檢方在庭上指出，楊蘭蘭案發時血液酒精含量為0.064，相當於中度酒駕，足以影響判斷力，導致她駛入錯誤車道並迎頭撞向對方。更關鍵的是，警方曾多次嘗試抽取血液樣本，但楊蘭蘭在四次不同場合均未能提供足夠樣本。

警員戈登（Charlton Gordon）作供稱，當日清晨6時值班後，奉命帶楊蘭蘭到醫院抽血。在醫院內，楊蘭蘭不斷拖延，令護士無法抽血；直至警員表明若繼續拒絕將被起訴，她才點頭並將手臂放在椅子上。

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

最終血樣於早上7時25分才採集完成，超出法定4小時抽樣窗口期約2分鐘。辯方律師據此質疑採樣的合法性，警員則回應指自己只是按上級指示行事，事前並不知道存在時間限制。

神隱多月八度缺席終親身出庭

報道指出，楊蘭蘭此前已八次缺席庭審，今次是她首度親身露面。她出庭時身穿黑色西裝套裝，腳踏愛馬仕鞋，全程佩戴口罩及太陽眼鏡，坐在普通話翻譯與一名年輕華裔律師中間，不時低聲交談。每次休庭離開前，她都會重新戴上口罩。

楊蘭蘭共面臨6項指控，包括拒絕或未能接受酒精測試、危險駕駛致人重傷、未向警方提供詳細資訊、疏忽駕駛致人重傷、在酒精影響下危險駕駛致人重傷，以及中等濃度酒精駕駛。她早前已否認全部控罪，案件預計審理5天。