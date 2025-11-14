楊蘭蘭繼續未現身出庭　律師代否認4指控　審理再延至明年1月

澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）涉嫌醉駕撞車導致他人重傷的案件再度開庭，在11月14日的法庭審理中，楊蘭蘭本人繼續未有現身，辯方律師代為否認所有與7月發生在悉尼車禍相關的指控，此案延期至明年1月30日再次開庭審理。



警方此前指控楊蘭蘭涉嫌在7月26日酒後駕駛一輛勞斯萊斯，與另一輛車相撞，造成對方司機重傷。

她面臨4項控罪，包括拒絕或未能配合酒精呼氣測試、危險駕駛導致嚴重人身傷害、未向警方提供駕駛人或車輛信息、疏忽駕駛導致嚴重人身傷害。

澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

《衛報》報道，她的律師科恩（Michael Korn）對所有4項指控均表示不認罪，並要求警方提供「證據摘要」以供審查。新南威爾斯州警方被命令在1月9日前，向楊蘭蘭的法律團隊提交證據摘要。

今次是案件第4次開庭，楊蘭蘭本人仍未親自到場。科恩在法庭外對媒體表示，「顯然這件事非常棘手，也引起廣泛關注，但我們正在積極應對。」楊蘭蘭目前仍處於保釋狀態，保釋條件包括定期向當地警察局報到。