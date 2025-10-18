楊蘭蘭案再開庭　法庭押後至11月中審理　要求下次決定是否認罪

澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）涉嫌醉駕撞車導致他人重傷的案件，10月17日在悉尼地方法院第三度開庭，楊蘭蘭獲准僅以視像方式應訊，在辯方律師申請下，法庭決定再把案件押後至4週後審理，即11月14日，同時要求被告下次決定是否認罪。



楊蘭蘭的代表律師John Korn在庭外接受傳媒訪問，被問到正在尋求與檢方進行什麼樣的認罪協商時，他回答稱「積極的那種」，但傳媒進一步追問時，他回應「不、不」。

他又被問到楊蘭蘭是否來自富貴家庭，他稱與其律師工作無關，故此從未問過對方，僅形容楊蘭蘭是位「很害羞的女孩」。

兩車的車頭都嚴重損毀。（X平台）

澳洲SBS報道，律師申請押後審理，稱目前仍在就指控事項與警方高層溝通，冀延期以研究案情，法官最終批准延期，至11月14日再開庭，屆時法庭將要求被告決定是否認罪。

在此案中，警方指控楊蘭蘭涉嫌在7月26日酒後駕駛一輛勞斯萊斯，與另一輛車相撞，造成對方司機重傷。她面臨4項控罪，包括拒絕或未能配合酒精呼氣測試、危險駕駛導致嚴重人身傷害、未向警方提供駕駛人或車輛信息、疏忽駕駛導致嚴重人身傷害。

《衛報》指，楊蘭蘭也有可能面對額外的新控罪。