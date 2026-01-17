楊蘭蘭涉醉駕案　外媒：疑有女子冒充向警方報到　澳洲調查

澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）涉嫌醉駕撞車導致他人重傷的案件，外媒1月15日報道，澳洲警方正在調查一名女子是否冒充楊蘭蘭向警察報到。



《每日郵報》澳洲版報道，楊蘭蘭在涉嫌醉駕案後的保釋條件，包括必須每周到玫瑰灣（Rose Bay）警局報到，並居住在她位於悉尼屈臣氏灣（Watsons Bay）的頂層豪宅內。

報道指在1月14日下午，一名身穿名牌服裝、戴墨鏡與口罩的年輕亞裔女子乘坐黑色勞斯萊斯座駕抵達警局，向值班警員自稱楊某，離開時拿著保釋文件。

圖為楊蘭蘭（右）過去現身圖片

在她步出警局後，記者上前詢問「你是蘭蘭（LanLan）還是其他人？」、「誰住在屈臣氏灣公寓？那裏似乎是空的」等問題，女子起初沒有回答，至最後說「我是其他人。」（I'm someone else.）

記者再追問「若你不是蘭蘭，你能透露你是誰嗎？」女子回應稱「不。」她其後步向黑色勞斯萊斯並上車，記者追問車輛是否她擁有，她回答說「不是我的。」但未肯透露是否租來或借來。

澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

報道引述來自警方的消息人士指，在例行保釋報到時警方有按照所有正常程序，包括女子拉下口罩，以便警方將其面部特徵與存檔的照片比對。

消息人士指，澳洲警方已對該女子身份以及楊蘭蘭目前是否仍居住在屈臣氏灣公寓展開調查，指非常重視此事。

報道強調並非說明楊蘭蘭沒有履行保釋義務，或指其試圖逃避這些義務，而是警方正調查該名前往玫瑰灣警局的女子是否冒充楊蘭蘭。

楊蘭蘭為何涉醉駕案？

澳洲警方此前指楊蘭蘭涉嫌在2025年7月26日酒後駕駛一輛勞斯萊斯，與另一輛車相撞，造成對方司機重傷。

她面臨4項控罪，包括拒絕或未能配合酒精呼氣測試、危險駕駛導致嚴重人身傷害、未向警方提供駕駛人或車輛信息、疏忽駕駛導致嚴重人身傷害。楊蘭蘭方面均否認這些指控。

在案件過去4次開庭中，楊蘭蘭本人均未親自到場。