楊蘭蘭悉尼海景頂層豪宅已被清空 名下另一輛天價勞斯萊斯｢失蹤｣
撰文：許祺安
出版：更新：
澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（音譯，Yang Lanlan）7月底在悉尼駕駛勞斯萊斯豪車時發生車禍，案件引發外界對其身分與驚人財富的關注。
英國《每日郵報》17日報道指出，近日楊蘭蘭位於悉尼的海景頂層豪宅已被清空，她的另一輛備用勞斯萊斯也一同「消失無蹤」。
早前報道指，楊蘭蘭原居住在悉尼屈臣氏灣（Watsons Bay）一棟價值數百萬澳元的頂層豪宅中，車庫內除肇事的Cullinan，還停有另一輛價值高達80萬澳元（約404萬港元）白色勞斯萊斯Ghost開篷車。
《每日郵報》最新報道指出，楊蘭蘭離開了她的豪宅，該豪宅已被清空，窗簾大開、屋內空無一物。鄰居表示，連日來有多名人員進出搬運物品，目前該處已人去樓空。
此外，她名下的白色勞斯萊斯Ghost開篷車近日亦下落不明。有網友聲稱，早前在北悉尼附近目擊疑似該車現身，隨即消失。
楊蘭蘭涉嫌醉駕撞車導致他人重傷的案件10月17日在悉尼地方法院第三度開庭，楊蘭蘭獲准僅以視像方式應訊，在辯方律師申請下，法庭決定再把案件押後至4週後審理，即11月14日，同時要求被告下次決定是否認罪。
在此案中，警方指控楊蘭蘭涉嫌在7月26日酒後駕駛一輛勞斯萊斯，與另一輛車相撞，造成對方司機重傷。她面臨4項控罪，包括拒絕或未能配合酒精呼氣測試、危險駕駛導致嚴重人身傷害、未向警方提供駕駛人或車輛信息、疏忽駕駛導致嚴重人身傷害。
