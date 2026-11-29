綜合內媒報道，北京一名乘客將手機遺落在網約車上後聯繫司機，司機距離乘客37公里，稱要乘客付100元（人民幣，下同）的辛苦費才送還，雙方未談妥，乘客遂報警。事件登上微博熱搜，網民大部分表示支持司機，認為距離過遠，收取費用很合理。



乘客報警。（截圖）

乘客。（截圖）

11月28日，北京一名男乘客不慎將手機遺落在網約車上，司機距離37公里，稱如送還給乘客需要乘客付100元辛苦費，二人沒有談妥，乘客報警。乘客表示，收費可以理解，但收費別太高，最多50元。民警表示，物品還沒有發生自然轉移，屬於遺失，（司機）不給送的情況下可以向網約車平台反映或者向法院起訴。

雙方未達成共識。（截圖）

據報道，依據《民法典》相關規定，拾遺者雖有妥善保管、返還或上交遺失物的法定義務，但同時享有合法求償權。權利人領取遺失物時，應當向拾得人支付保管、返還產生的必要費用。法律並未要求拾遺者無條件、零成本為失主無償服務，失主要求主動交還物品，理應承擔合理費用。

「司機送還遺失手機收100元乘客報警」的話題登上微博熱搜，引發熱議。留言區的網民大部分表示支持司機：「37公里，100塊還嫌多？」「時間，精力，這一兩個小時不能接單的損失，一百真心不多」「司機還是太善良了。」「就近送到派出所就行了，司機沒有義務幫你送。」

內媒《大象新聞》評論也稱，乘客手機裏的資料着急找回來，這份心情能理解；可承認司機跑這一趟的付出，補上人家的實際成本，是最基本的體諒。還手機是本分，彌補付出是情理。合理取酬，折損不了拾金不昧的成色。