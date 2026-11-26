誰能想到，綠化帶裏藏着一部丟失的手機？ 誰又能想到，它一躺就是半年，最後被附近施工的張先生翻了出來？



更沒人想到，他隨手發的一條短片，竟順着網線把失主找了回來。張先生是安徽阜陽界首的一名吊車司機，11月19日，他在界首市田營華鑫大道附近施工時，意外撿到了一部iPhone。

張先生是安徽阜陽界首的一名吊車司機，他意外撿到了一部iPhone。（抖音@皖北）

「施工需要把綠化帶裏的電線杆子移開，所以碰巧發現了，不然誰也不會往綠化帶裏翻。」張先生說，當時手機機身裹滿泥土，顏色和周邊幾乎融為一體，不仔細分辨很難發現，他也是反覆查看後，才認出這是一部手機。

手機沾滿厚厚的泥土，但屏幕沒碎，看起來在綠化帶裏很久了。驚訝之餘，張先生將手機清理乾淨，發現手機成色較新，但按下電源鍵毫無反應。

抱着試一試的想法，張先生拿出車上的充電器給手機接上電源，沒想到片刻之後，手機順利開機了。

可新的難題隨之而來：手機設置了鎖屏密碼，屏幕同時提示SIM卡無效，無法直接通過手機聯繫上失主。

「手機挺新的，丟了也可惜。」11月21日，閒下來的張先生拍下手機的相關畫面，發布了一條短影片，希望藉助網絡的力量尋找失主。

讓張先生意外的是，短影片發出去後，一下子火了。來自四川、廣東等全國各地的私信接踵而至，都稱手機是自己的。

海量訊息混雜在一起，甄別真假成了不小的考驗。幸運的是，真正的失主恰好刷到了張先生的影片。在幾百條私信裏，對方準確說出了手機丟失地點，這個關鍵訊息讓張先生心裏有了底。

幸運的是，真正的失主恰好刷到了張先生的影片。在幾百條私信裏，對方準確說出了手機丟失地點。（抖音@皖北）

張先生了解到，失主還是一名學生，便特意叮囑她要在家人陪同下前來認領。見面當天，女孩跟着爺爺奶奶、叔叔一同趕來。她準確輸入鎖屏密碼，順利解鎖手機，訊息全部對上後，這部在綠化帶躺了半年的手機終於回到主人手裏。

手機為什麼在綠化帶「躺」了這麼久？

據了解，今年6月，女孩騎車途經田營華鑫大道時不慎摔倒在綠化帶附近。她起身離開時，完全沒有察覺手機掉落，後來發現手機丟失，她也曾返回原地搜尋，卻一無所獲。直到這次施工，手機才被張先生意外撿到。取回手機當天，女孩的家人特意備了一份謝禮，向張先生表達謝意。

取回手機當天，女孩的家人特意備了一份謝禮，向張先生表達謝意。（抖音@皖北）

這般奇妙的相遇，不過，也有部分網友質疑張先生是藉機起號博流量。對此，張先生稱：「沒什麼好說的，評論區說什麼的都有，事實證明，把手機還給人家不就行了嗎？」

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