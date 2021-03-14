急凍食品不健康？　低溫鎖營養或比街市食材更新鮮

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-14 20:41

急凍食品一向被人感覺不健康，或冷藏後會造成食物中的營養流失。難道急凍食品真的「不堪入口」嗎？非也。《網易新聞》日前報道，急凍的過程其實是一個鎖鮮鎖營養的過程，甚至可令蔬果中維生素C、B 等營養素的保存率更高，因此急凍食品或比街市的食材更新鮮。

不少市民都會到超市採購急凍食品。（微博）

事實上，急凍是使用工業級的冷凍設備，短時間內將食物的中心溫度降至約-18 ℃，並且利用冷鏈令食物一直保持低溫。由於降溫速度快，食物細胞中的水會被迅速凍結形成小冰晶，細胞結構幾乎不會被破壞，能最大程度地保留食物的營養和口感。

美國農業部曾對常見的蔬果中維生素C、B，類胡蘿蔔素等進行調查。數據顯示，冷凍蔬菜和新鮮蔬菜中某些營養素整體沒有明顯差異，甚至冷凍蔬果中維生素C、B 等營養素的保存率會更高。

大眾都認為急凍食品含有許多添加劑、防腐劑等。然而，急凍食品的製成溫度非常低，微生物在低溫下活動受限制，即使不需要添加防腐劑，也可以長時間保存。

冷凍蔬果中維生素C、B 等營養素的保存率，有機會比街市上出售的新鮮蔬果更高。（微博）

急凍食品價格上大多比較實惠，大眾都認為是次品才會製成急凍食品。其實，急凍食品價格優勢主要與採購及運輸成本有關。首先，急凍食材通常都是大批量採購，大容量包裝銷售，採購成本比新鮮食材更低。其次，新鮮食材在運輸過程中的保鮮和包裝需要花費不少成本，比如發泡膠箱、冰袋、保鮮紙等，且運輸過程中會有一定的損耗，而急凍食品並無相同困擾，因此運輸成本更低。

急凍食品基本分為3類，包括急凍的肉類、蔬果，餃子、湯圓等麵米製品，以及魚蛋、午餐肉等調製食品。其中，急凍調製食品脂肪含量和鈉含量往往較高，導致營養價值大減，因此民眾應減少食用此類食品。

此外，急凍食品反覆冷凍解凍會令微生物生長繁殖，容易滋生細菌，且有機會令食物中的水形成大冰晶，營養流失，讓口感大打折扣。因此，民眾食用時應避免反覆冷凍解凍

（網易新聞）