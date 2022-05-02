他在京奧開幕式讓全球看見中國文化　13年後再在上海締造一場神蹟

編舞家沈偉曾擔任北京奧運會開幕式的創意策劃，他為北京奧運會創作的舞蹈《畫捲》，讓整個世界為之驚艷。去年，他的作品《融》，在上海連續展演10場，場場爆滿。這場沉浸式藝術現場，涵蓋繪畫、攝影、文字、物件、影像、聲音、裝置和舞蹈等形式，32位舞者，在4m²左右的方格中起舞，身體之美，近於神蹟，觀眾可以走入其間，隨意穿行，甚至走到舞者身邊，近如咫尺般觀演。讓前往觀演的上海藝術從業者和市民們，都驚呼「見所未見」。



自述：沈偉 撰文：陳沁 責編：陳子文（一条）

沈偉很早便享譽國際，2004年，他將舞蹈界具有「奧斯卡」稱的「尼金斯基獎」收入囊中；去年，他應中國上海國際藝術節中心邀請，將疫情期間的新作《融》帶給中國觀眾。一条趕赴上海西岸穹頂藝術中心，記錄下這個令人震撼的現場，並與沈偉深談背後故事。

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人與人，彼此支撐、相連

已經過了知天命的年紀，沈偉仍舊對這個世界充滿旺盛的好奇心。我們在現場見到沈偉的那天，他繞著64個展台，逐一檢查自己的作品。「處女座的」，對細節有極致的要求。他沉浸在自己構造的「大千世界」裏，仿佛已經忘掉了整個周圍世界，只有穹頂藝術中心的鼓風機，持續發出低沉的轟鳴。

一切都是從一個「圓」開始的。初次見上海西岸穹頂藝術中心（尚未建成的上海水泥廠原址），沈偉只看到一片露天的草地，空空的水泥和鋼筋架子。荒蕪待建的空地上，雖然一無所有，但「有一個圓」。 他忽然聯想到，「圓」在中國傳統文化中的重要意義，「我們把圓看作是宇宙，看作是天。而太極，也是一個圓」，這讓他動了創作的念頭。 應中國上海國際藝術節中心的邀請，沈偉將原計劃明年在巴黎上演的《融》，留給開放、前衛的上海，將之作為上海徐匯濱江新的藝術地標——西岸穹頂藝術中心的「首秀」。 場地有了，但作品如何呈現，彼時的沈偉尚無明確的頭緒。他只清楚，這個作品，要回到他這些年始終在探討和思索的中國文化。為了構思《融》，沈偉決定去海南閉關，與廣袤的大海作伴。早上6:30，他會準時出門跑步，回來後，彈古琴、讀書、畫畫，讓自己保持靜默與思考。一隻螞蟻，讓他醞釀出這個作品的第一部分。

一個平平無奇的早晨，在喝完水後，他無意間將杯壁上的螞蟻沖進了水槽。頓時，一種難受的感覺向他襲來，「我想，這只螞蟻只是來我這裏喝一口水，但它現在被困在黑黑的下水道，不知道會怎樣生存和呼吸。人的命運也同樣微小，我想，對待螞蟻，也應該像對待人一樣去愛護。後來，我就把這個作品的第一部分，取名叫『 萬物皆有靈 』。」進入演出現場後，首先映入觀眾視野的是「萬物皆有靈」的展覽。展覽呈現了64件沈偉的藝術作品，包括繪畫、攝影、文字和中草藥嗅覺物件，被分置在64個展台之上，圍攏成一個大尺幅的大地之圓。展台與展台之間，則依次排布著《易經》中的64個卦象。

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繪畫是將宣紙和國畫顏料、水彩、丙烯的結合呈現；攝影，場景從中國、義大利到美國、以色列，不斷轉換；文字，則凝結了他這些年的思考所得，並用中、英、法文謄寫；中草藥物件，是他親自配出來的味道，「一場關於嗅覺的實驗」。半小時的觀展時間結束，全場燈光暗去。在2826m²的圓形空間中，方形幕布上開始播放影片，由沈偉親自拍攝、剪輯，關於上海與紐約的故事，時間跨越整整十年。超過500位現場觀眾，在四面屏幕前席地而坐，大家被不斷閃現的空間場景和舞蹈動作深深吸引。

10年前，沈偉帶著舞者們出現在時代廣場、華爾街、大都會博物館，市民、工人聚集的街頭，菜市場、花店等各種充滿生活氛圍的場所，跳「身體支撐」的舞蹈動作，「實際上我要討論的是個體和群體的關系，人和人如何在相互支撐中前行。」 10年後，在黃浦江邊，在具有上海風格的大街小巷，在充滿中國園林之美的豫園（假山與廊橋之上），他帶領著舞者們，再一次起舞。熙熙攘攘的街頭，舞者們專注於相互支撐的舞蹈動作，有時是兩個人彼此支撐，有時是一圈人將一個人扛起來，圍繞著中心旋轉。「就像我們勞動人民，扛著行李，再慢慢坐下來休息。」每一次回看影片，他自己都深受感動。「看到大街上小孩子、年輕人、老人走過，舞者們在做著相互支撐的舞蹈動作，就像疫情期間，人間最真實的生活，人與人，互相支撐，彼此相連。」隨後幕布升起，進入驚心動魄的32名舞者的演出。

「整體藝術」 ：面向未來的藝術新形式

在《融》的現場，觀眾的各種感官都可以得到全方位的釋放。眼睛可以觀看展品，耳朵可以聆聽音樂，鼻子可以聞嗅到中草藥裝置的濃郁氣味，甚至可以走到舞者身邊，與之共呼吸。「我在朋友圈看到大家發的照片，每一個人在這個大千世界裏，尋找到最打動自己的某一個舞者、某一件裝置，或某一幅畫，找到最引起他共鳴的東西」。「整體藝術（Total Art）」，在全世界都是非常陌生的概念。這種藝術形式不拘一格，將各種藝術媒介融為一爐，來探索現代藝術的邊界。過去十年間，沈偉一直在探索這一全新的藝術形式。對他而言，「這是自然而然生長出來的東西」。

1968年出生在湖南嶽陽的沈偉，4歲學書法，6歲上台表演，9歲在湖南省藝術學校學湘劇，之後國畫、油畫、現代舞，沈偉遍習諸種藝術門類。90年代赴美留學，他的足跡遍佈整個世界，受到東、西方兩個文明的深刻影響。2008年，他受邀為北京奧運會開幕式創作的八分鐘舞蹈《畫捲》，驚艷了整個世界。2010年開始，他就一直在思索，如何將他自身全方位的藝術體驗傳遞給觀眾，「人是一個全人，我們生下來就有眼、耳、鼻、舌、身5個感官和1個思維，我想把這些東西都放進我的作品裏，讓藝術可以全方位地和人溝通。」2011年，沈偉第一次比較完整的藝術嘗試《分與合》一經上演，反響熱烈。他將自己最擅長的舞蹈與裝置、繪畫、音樂結合在一起，此前，「全世界都沒有這樣的做法，很酷、很炸、很玄，但很多人都看不懂。」這一次，《分與合》的升級版，沈偉「集大成之作」《融》，遇到了更多知音。10場展演，場場爆滿。共5600多位觀眾來到現場，沉浸在沈偉打造的藝術天地中，與之共振。

有觀眾看完演出後，稱「久久不能平復」，甚至「整個人都傻掉了，無法用語言訴說」，還有人將這個沉浸式藝術現場，視為一場「藝術奇觀」。雖然也有人感到，當各種藝術形式融為一爐，反而有些「反應不過來」，甚至「看不懂」、「有些懵」。對37位參演的舞者們來說（註：正式演出為每場32位舞者進行表演），這種形式也是一次全新的體驗。出身舞蹈世家的舞者羅天認為，「《融》是衝破規範的一次嘗試，每個人就像是《本草綱目》中的一味藥，都有自己的特性，匯聚在一起又產生新的化學反應。」

這些舞者，沈偉一對一親自教。「我一對一地去給他們做示範，想要打破他們固有的訓練模式。因為時代不一樣了，我們探討的是未來的、國際性的東西。」疫情期間，整個世界上的表演藝術都受到強烈沖擊，又慢慢開始復蘇。沈偉希望，通過《融》這部作品，給所有人帶去新的生命力，從而去面對未來，「讓觀眾有一種充電的感覺」。這正像在《融》的現場，當燈光暗去，觀眾走近舞者身邊，在一種彼此相「融」的親密之中，感受生命深處的共鳴。

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