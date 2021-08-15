中國近6億人近視　做矯視手術就能安枕無憂嗎？

2018年，世界衛生組織公布，中國近視患者達6億人。去年6月5日，國家衛健委發布《中國眼健康白皮書》，指出內地兒童青少年近視眼總體發生率為53.6%，大學生近視總體發生率超90%。

為了解決近視帶來的不便，愈來愈多人選擇做手術矯正視力。到底手術是否安全？手術後如何護眼？



屈光手術主要分為角膜屈光手術和眼內屈光手術。前者包括表層手術、全飛秒、半飛秒，比如SMILE全飛秒，FS-LASIK半飛秒手術等，此類手術不需要製作角膜瓣，而是先後兩次對角膜的基質層作不同深度的激光爆破，形成一個基質透鏡，再由一個3至4毫米的微切口將透鏡取出；後者則是眼內鏡，即在眼內植入晶體矯正近視和散光，現時最常見為ICL手術（Implantable Contact Lens）。

目前，屈光手術是矯正視力的主要治療方法之一，但不少人都擔心手術的安全性。解放軍總醫院眼科醫學部派駐六中心眼科副主任醫師秦力維表示，隨着屈光手術術前檢查和手術設備的不斷改進，手術併發症的預防和治療更加成熟，手術技巧日趨精湛，屈光手術的安全性已經大大提高。他認為，應該加大對屈光手術利弊的宣傳，實事求是，讓大家更加了解手術，對各種類型手術的適應症有所了解，並呼籲大家要正確看待網上關於屈光手術的誤解和謠言。

去年6月5日，國家衛健委發布《中國眼健康白皮書》，指出內地兒童青少年近視眼總體發生率為53.6%。（中新社）

值得注意的是，雖然矯視手術的後遺症、併發症的概率很低，但並不代表萬無一失，因此眼科醫生均提醒，患者術前要積極配合醫生做嚴格全面的眼部檢查，按醫囑做好術前準備；術中放鬆心情配合醫生順利完成手術；術後需嚴格按照醫生交代的術後注意事項，按需按量用眼藥水，及時覆診。

事實上，做完矯視手術並不代表可以安枕無憂，若手術後不注意用眼衛生、過度近距離用眼，仍然有機會再次近視。秦力維介紹，屈光手術後與近視前護眼是有區別，術後的眼睛等於不戴眼鏡的近視眼，眼內結構仍然維持在原來近視眼時的狀態，特別是術前高度近視的患者，術後一定要避免極限運動、外傷、勞累，每年要散瞳查眼底，少看電子產品，減少近距離視物的時間，多參加戶外運動，飲食均衡、定期檢查視力、眼底。

眼科醫生建議，術後前半年應注意控制用眼力度，尤其是近距離用眼，若過度近距離用眼或影響眼睛的調節功能，可能會出現假性近視或者視力回退等情況。若發生假性近視，早期可以透過用藥緩解視力疲勞，遠眺放鬆等方式恢復；視力回退則可根據檢查數據決定是否二次手術或佩戴低度矯正眼鏡。