河南博物院推出考古盲盒　民眾化身考古學家體驗尋寶過程

內地近年掀起盲盒熱潮，各式各樣的盲盒湧現，包括服裝盲盒、玩具盲盒、美妝盲盒等，消費者打開包裝後才會知道盒內物件的真實模樣。 河南博物院近期推出一款文創產品，將盲盒概念與文物結合，把青銅器、元寶、銅佛、銅鑑、銀牌等「微縮文物」藏入土中。消費者只要用「洛陽鏟」層層挖土，再慢慢掃去浮塵，神秘的「文物」就會慢慢呈現全貌，猶如化身考古學家，親身參與及了解考古挖掘過程。

河南博物院推出「失傳的寶物」考古盲盒，分為傳說級別、傳承級別和史詩級別，價格由70元至90元（人民幣，下同）不等。為了模擬考古的未知性，買家有機會挖到「十二生肖獸首印章」、「大將軍虎符」、「武則天金簡」、「杜嶺方鼎」等寶物。若然運氣較差，就只能收穫一盒來自洛陽北邙的土壤。

市面上同類型產品大多使用石膏製成「土壤」，但河南博物院推出的考古盲盒是採用來自洛陽邙山的土壤，買家需要先將土壤淋水，再使用配備的迷你「洛陽鏟」正確挖掘，才能尋寶。

據河南博物院線上商店數據顯示，考古盲盒的銷量已經突破5000個；經統計，考古盲盒5天的線上銷售額超過50萬元。

河南博物院去年2月正式成立文創辦，與近百家省內外企業合作，探索製作文創產品。該院文創辦主任宋華介紹，今年11月，河南博物院牽頭成立河南省博物館學會文創專業委員會，共有22家會員單位，將聯合其他博物館推出考古盲盒「定制款」，例如在盲盒內設置各館鎮館之寶的隱藏款，並舉行相關活動，例如集齊河南各館寶物可享受特殊優惠等。

宋華表示，製作文創產品要突破局限性，試圖走入更多群體，不斷打破邊界，而盲盒就是當下年輕人流行的玩法，並期待有更多河南文創產品繼續誕生。

（綜合報道）