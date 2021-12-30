港識深事｜直升機連日低飛貼近民居　涉事公司有批文官方介入調查

12月22日，深圳市龍崗區某小區居民發現有直升機多次低空飛行，飛行高度只有5、6層樓高，發出的噪音滋擾居民，更對小區內學童構成危險。

坂田街道辦事處回應稱，相關部門上周五（24日）已叫停飛行，事件已移交市交通運輸管理局進一步處理。



《南方都市報》報道，龍崗區萬科四季花城的居民宋女士稱，12月22日起，有一架直升機頻繁地在小區上空低空飛行。她介紹，小區內的樓層多為5至6層高，而直升機的飛行高度很低，非常貼近樓層頂部，「以前也有那種處理公務的直升機飛過，但是飛得很高」。

據居民拍攝的圖片、影片顯示，涉事直升機為白色，其飛行位置高度接近小區內建築物頂部，並曾較近地飛過居民樓上空，期間產生的轟鳴聲清晰可聞。其中一張照片顯示，直升機從居民區上空飛過時，高度幾乎與小區內的鐘樓高度持平。

同樣居住在該小區的區女士介紹，小區居住人口較為密集，設有小學和幼兒園，直升機低空飛行危險性非常高。她表示，直升機屬於小區旁進博廣場內的一家名為「眾享國際飛行俱樂部」（下稱眾享國際）的公司，有住戶與該公司負責人聯繫後，對方表示22日是「試飛行」、「不知道該區域不能飛行」。

不過，區女士不認同上述說法，並表示當日直升機至少飛行了20、30次；23日居民沒有統計、但是飛行「也很頻密」；24日在居民頻繁投訴下，眾享國際的負責人表示當日沒有飛行，但仍有居民看到有直升機飛過。

12月25日，小區範圍有多架直升機飛過，但飛行高度較高、並不清楚屬於何單位。區女士稱，頻繁的直升機飛行所產生的噪音對居民造成極大影響，一眾住戶已向物業管理處反饋，並向街道辦等相關部門作出投訴。

眾享國際的直升機停放在進博廣場。（深圳大件事）

相關部門已叫停飛行

小區的物業管理處工作人員稱，自12月22日開始，物業管理處就發現有直升機在小區上空飛行。 23日，物業工作人員曾向眾享國際了解情況，告知直升機在小區上空低空飛行，飛行噪音已嚴重影響居民生活，並存在安全隱患，當時對方表示不清楚情況。

物業管理處提到，當時物業工作人員曾詢問該俱樂部資質，眾享國際工作人員回覆稱「有批文」。物業管理處稱，近期會加強巡邏，如發現直升機低空飛行情況，會及時拍攝留存，同步向社區及街道提供資料。

坂田街道辦事處已收到相關投訴，並稱由於航空器低空飛行鄰近人口密集區，相關部門已於24日下午叫停飛行，目前此事已經移交市交通運輸管理局進一步處理。

抖音上有多段眾享國際飛機低空飛行的影片。（深圳大件事）

直升機深圳低空飛行是誤解？

天眼查信息顯示，眾享國際成立於今年11月22日，在深圳市市場監督管理局核准登記，許可經營項目包括通用航空服務等。

位於進博廣場的眾享國際，宣稱「為實現大眾飛行，共享生活」的飛行俱樂部，業務範疇包含商務包機、廣告飛行、婚禮飛行、飛行培訓、臨時團購體驗飛行等。在廣場正中央停泊一架白色直升機。據廣場工作人員介紹，直升機屬於眾享國際。

在抖音上，眾享國際的帳號發布多條配有「深圳市區飛行」、「深圳飛行」、「出發深圳」、「深圳直升機駕照」等字樣的影片，並上架售價為688元的「單人個性化飛行」商品。在該商品的評價區，近兩天內有多條疑似消費後的評價，其中多條影片顯示眾享國際的直升機載人在居民區或道路上低空飛行，而直升機起飛位置正是進博廣場中央。

對於「深圳飛行」一事，眾享國際稱深圳地區暫不提供飛行培訓，「現在做一些廣告飛行」，惠州提供飛行培訓服務。至於抖音上「深圳飛行」的影片，對方則稱「深圳人口這麼密集」、「不可能讓你飛（學）的」，是影片引發誤解。