湖南小區樓梯扶手被拆多人摔倒　加裝電梯擱置只因業主意見分歧？

湖南長沙「物語南院」的住戶，早前湊了41萬元欲加裝電梯方便出入。去年9月，施工方將樓梯、走廊所有的扶手拆除，電梯卻遲遲未竣工。由於沒有扶手，多名年長的住戶不止一次在上落樓梯時摔倒。



《瀟湘晨報》報道，物語南院附1棟的住戶基本都是60多歲以上的長者，為了加裝電梯，各住戶根據樓層高低各自出錢，湊齊41萬元。去年9月，施工方入場後將樓梯改造成坡道，但坡道上臨時搭建的安全扶手基本無用，電梯亦遲遲沒有竣工。

今年80多歲的李翁稱，自己是退伍軍人，身體尚算硬朗，但有骨質疏鬆的妻子多次在上落樓梯時摔倒，他們下樓時只能緊貼牆邊，生怕滑倒。今年70多歲的徐翁則稱，自己至少在樓梯摔倒過5次了，「特別是去年12月底，下雪了，鞋子上透濕的，上下坡時很滑。沒有安全扶手非常不方便」。

為了出行方便，住戶自行在樓梯加裝簡易的安全繩，「上下樓時只能牽著這些繩子，沒有安全扶手，我們生怕摔倒後就再也起不來了」。他們希望施工方能夠盡快將安全扶手裝好，「不能指望他們在短時間內將電梯裝好，這不現實。我們希望他們能夠先把安全扶手裝好，這樣出行更加安全，不用每天都提心吊膽」。

對於電梯為何遲遲未竣工，施工方湖南全寶機電設備有限公司解釋，業主內部對於電梯的裝修方式有分歧，導致項目一直擱置，「之前我們計劃進行平層加裝，業主們都同意了。但我們施工時，業主內部又產生了分歧，部分業主不同意進行平層加裝，希望我們進行斜坡式加裝」。

施工方稱，扶手位置取決於業主想如何加裝電梯，目前是按照平層加裝的標準施工，若按照斜坡加裝的標準，每層的電梯口就要往下移動70厘米，因此樓梯處未有安裝扶手。

經業主與施工方協調，雙方就電梯加裝方式與安全扶手裝修時間達成一致，同意採用斜坡式加裝。施工方承諾春節前會在樓梯處安裝扶手，電梯將於今年3月安裝完成。