台網民數買保險5大最常犯錯誤　高保費低保障　人情單慘變孤兒單

「我們永遠不知道明天跟意外哪個先來」這句話耳熟能詳，正所謂世事無常，這也讓保險的重要性不言而喻，成為人生保障不可或缺的關鍵支柱。然而，你真的懂保險嗎？



現在保險公司與商品種類繁多，條款更是複雜難懂，有如踩地雷般的保險誤區，往往讓民眾如同誤闖叢林的小白兔，充滿困惑之餘，還可能犯下錯誤！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查10個保險誤區中，大家最常有的5大保險困惑是甚麼？以及付諸行動後，5大投保時容易犯的錯誤！

點圖看看台網民買保險5大最常見疑惑（注意法例相關部分在香港未必適用）▼▼▼

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這些錯誤不要犯！

看完最常令人眉頭一皺的5大困惑之後，實際投保的NG行為也不少，以下帶你看懂有網友都犯了哪些錯誤。

俗話說「千金難買早知道」，不要等到意外發生時，才悔不當初沒有保險，更不要明明花錢買了保險，需要理賠時才發現根本規劃錯商品，花了錢還沒有保障，會是最讓人惋惜的一種狀況！

來看看這幾個是否也是你過去的切身之痛，如果都沒有發生過，那麼恭喜你，記下這些前車之鑑，未來可別犯一樣的錯。

這些錯誤不要犯！5大投保時容易犯的錯誤（點圖放大閱讀）▼▼▼

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不想淪落這樣的地步，除了慎選保險公司與可靠的業務員，也不要把投保當作是買菜一般，看在人情的份上買保單啊！倘若真的不幸遇上，可以向保險公司要求協助處理，保險公司絕對不會讓大家的保單沒人照看。

看完這些網友常見問題，你的心中是否仍充滿疑惑，深怕自己未來在買保險的過程，也不小心踩到雷？其實網路上有很多實用的保險資訊網站，內容除了上述常見問題之外，更深入淺出，從民眾的角度，分享許多保險實務上可能會碰到的問題，帶領網友慢慢成為保險「老司機」，走出保險知識百慕達！

5大投保困惑。（DailyView授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月06日至2020年10月04日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買保險常見錯誤與疑惑』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】