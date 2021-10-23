李雲迪涉嫖｜兩鋼琴王子傻傻分不清？郎朗夫婦遭狂洗版：看錯你了

中國鋼琴王子李雲迪涉嫌嫖妓被捕，並稱瑜亮的郎朗，躺著也中槍！



郎朗和李雲迪同是1982年出生，不時被外界拿來比較。李雲迪鋼琴上是從容優雅派；郎朗則是動作激情派。

不過，李雲迪買春事件曝光後，已婚的郎朗竟被牽涉其中。有網友竟誤將郎朗當作李雲迪，到郎朗的社群帳戶留言譴責：「你對得住太太吉娜愛麗絲嗎？我看錯了你，我不會再看你鋼琴的演出」、「為甚麼要嫖呢？」

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而她的太太吉娜也不能倖免，其社群帳戶同樣遭網民洗版，有網民指：「你老公嫖妓，這麼好的姑娘，眼光太差了吧」、「替妳感到心痛」、「你老公李雲迪不是個東西，離婚吧。」

有網友看不下去替他們澄清：「你們都走錯路了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】