海南航空客機孕婦順利產子　乘客激動鼓掌建議起名為「天生」

只要在飛機上出生，就可以一生免費乘坐飛機？在情人節（14日）當日，海南航空一客機上就有孕婦突然臨產，幸經機組人員和女護士的協助下最終順利產子。



14日晚，從三亞飛往成都的海南航空HU7303航班上，一名女乘客在機上突然臨產。有目擊乘客稱，飛機起飛約10分鐘後，該孕婦始感到不適，機組人員協調乘客騰出空位，供孕婦躺下休息，同時在飛機廣播尋找醫護人員。

機組人員通過廣播尋找到同航班的一名女護士。她為孕婦檢查身體後，認為情況比較緊急，機組人員立即與地面聯繫返航，護士則準備為孕婦接生，用毛毯遮擋孕婦所在區域，搭建起「臨時產房」。

前述乘客稱，孕婦順利產子後，大家緊張的心情立即放鬆下來，不少人更激動鼓掌，大喊「生出來了」，「有乘客還說要給孩子起名字，比如『天生』、『機生』等」，雖然前後耽誤了大概2個小時，但大家都積極配合，沒有人抱怨。

海南航空表示，當晚10時許，航班返航三亞，三亞鳳凰國際機場急救中心醫護人員上機為該對母子進行緊急醫學處置，並護送二人乘救護車前往三亞市中心醫院。海南航空提醒，飛機在高空飛行時氧氣會相對減少，氣壓降低，因此公司對孕婦乘坐飛機有一定的限制條件，應按照航空公司相關乘機規定搭乘飛機。