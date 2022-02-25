烏克蘭局勢｜局勢未明朗　烏男思念中國妻兒　花近5萬買3月機票

俄烏戰事正式打響已逾1日，隨着俄軍步步逼近烏克蘭各大城市，緊張氣氛在各地蔓延。一位取得中國「綠卡」烏籍男子Dima因思念在大陸的妻女，目前只能買到3月份的機票，一張票要價高達6000多美元（約港幣4萬7千元），他只能不停祈禱着，自己能安全的回中國和妻子團聚，「不知道明天會發生甚麼。」
【俄烏局勢相關圖輯】俄羅斯攻入烏克蘭兩國斷交 戰事觸發民眾逃難潮
+19
《南方都市報》報導，DIMA提到，他有一位中國妻子，還有兩位生活在中國的女兒，家人的支持是他心中堅強的後盾，「我在今年元旦回烏克蘭看望父母和朋友，妻子和女兒還在家中替我擔心，今天一直和我微信視訊，希望戰火的紛爭能夠儘快過去，早日恢復寧靜的生活。」
DIMA表示，他已購買3月回到中國的機票，「現在的機票特別貴，前兩天一張機票賣到上萬美元（近港幣7萬8千元），我買的一張票花了6000多美元，但仍然祈禱着自己能夠安安全全的回中國和妻子團聚，因為不知道明天會發生甚麼。」
數據顯示，留滯烏克蘭的陸籍公民約6000人，包括企業員工、留學生和華僑等，主要分布在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。來自深圳的楊琪主要在基輔從事琥珀生意，她表示，「我們在網上組建了華人生活群，彼此分享最新動態消息，互相提醒做好防範措施，在緊張的氣氛中，努力抱團取暖。」
在敖德薩國立音樂學院求學的李同學則表示，她一直待在出租房裏，沒有倉促外出，「隱約有聽到砲火聲，只能待在家裏不敢外出，學校安排的理論課在線上照常進行，但其實大家心裏多少有點擔憂。」
【延伸閱讀，更多烏克蘭局勢新聞】
烏克蘭・懶人包｜普京承認烏東兩州獨立 西方板斧只有「制裁」？
+17
+7
+11
烏克蘭局勢｜俄羅斯何以爭奪廢棄的切爾諾貝爾？俄烏衝突｜拜登重申：不會在烏克蘭與俄軍交戰居台烏克蘭名模家鄉被屠城 當地家人全失聯崩潰：感覺很無力…烏克蘭局勢｜聯合國今稍後表決譴責俄羅斯 料遭否決烏克蘭局勢｜澤連斯基：盟友口講支持 但只有我們獨自戰鬥美國批評中國縱容普京發動戰爭：他們要一起改變世界秩序俄軍進攻數小時後先有反應 烏媒：澤連斯基平庸面目被揭穿烏克蘭局勢｜在烏中國公民達6千 留學生未防備：沒想到真的會打烏克蘭局勢｜歐盟：目前不太可能將俄羅斯排除出SWIFT俄羅斯面臨制裁警告天然氣價倍升 德國經濟料率先受害｜財經評論烏克蘭首都居民陷入恐慌 搶購食物與必需品 基輔西逃車流出現
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】