烏克蘭局勢｜局勢未明朗　烏男思念中國妻兒　花近5萬買3月機票

俄烏戰事正式打響已逾1日，隨着俄軍步步逼近烏克蘭各大城市，緊張氣氛在各地蔓延。一位取得中國「綠卡」烏籍男子Dima因思念在大陸的妻女，目前只能買到3月份的機票，一張票要價高達6000多美元（約港幣4萬7千元），他只能不停祈禱着，自己能安全的回中國和妻子團聚，「不知道明天會發生甚麼。」



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《南方都市報》報導，DIMA提到，他有一位中國妻子，還有兩位生活在中國的女兒，家人的支持是他心中堅強的後盾，「我在今年元旦回烏克蘭看望父母和朋友，妻子和女兒還在家中替我擔心，今天一直和我微信視訊，希望戰火的紛爭能夠儘快過去，早日恢復寧靜的生活。」

DIMA表示，他已購買3月回到中國的機票，「現在的機票特別貴，前兩天一張機票賣到上萬美元（近港幣7萬8千元），我買的一張票花了6000多美元，但仍然祈禱着自己能夠安安全全的回中國和妻子團聚，因為不知道明天會發生甚麼。」

數據顯示，留滯烏克蘭的陸籍公民約6000人，包括企業員工、留學生和華僑等，主要分布在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。來自深圳的楊琪主要在基輔從事琥珀生意，她表示，「我們在網上組建了華人生活群，彼此分享最新動態消息，互相提醒做好防範措施，在緊張的氣氛中，努力抱團取暖。」

在敖德薩國立音樂學院求學的李同學則表示，她一直待在出租房裏，沒有倉促外出，「隱約有聽到砲火聲，只能待在家裏不敢外出，學校安排的理論課在線上照常進行，但其實大家心裏多少有點擔憂。」

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