產品僅在中俄漲價配料涉「雙標」　韓企好麗友以備忘錄回應惹議

近日，韓國品牌好麗友（Orion）因疑似只在中俄兩國漲價，且配料有差異而深陷「雙標」爭議。

3月1日，好麗友在官方微博回應漲價以及配料問題，解釋是受不同國家的原料和人工成本上漲影響，不只是中俄兩國，公司在其他國家也做過價格調整，並表示不存在配料「雙標」，相關爭議是翻譯問題。



網傳好麗友「宣布僅在俄羅斯與中國對其產品進行漲價，以抵消其原材料上漲成本」。去年8月，韓國好麗友總部曾發布過一份漲價聲明，稱由於原材料成本上升等原因，中國和俄羅斯兩國的法人將調整部分產品價格，上漲幅度為6%-10%。韓國本土價格維持不變。

同時，有網民發現，韓國生產的好麗友派配料表顯示，除了小麥粉、白砂糖、起酥油等常規材料外，排在第6位和第7位的分別是可可製品和可可粉。而在中國生產銷售的好麗友派配料表中，排在起酥油後的是代可可脂和可可粉。

據介紹，可可脂是可可豆中的脂肪，屬天然脂肪，適量食用對心腦血管有一定的保健作用。代可可脂是來源於非可可的植物油脂（含類可可脂），是可可脂的替代物，一般由植物油脂精煉而成，是反式脂肪酸，經常食用有損健康。

3月1日，好麗友在官方微博發布一份用備忘錄寫的情況說明，指出相關網絡爭議是一條去年的舊消息，好麗友產品中國國內價格近年來一直保持穩定，隨着原輔材料價格大幅上漲，僅去年9月對受影響較大的部分派類產品價格做出調整，其餘產品價格均保持不變，去年9月後所有產品價格未做任何調整。

針對被質疑僅在中俄兩國調整價格一事，好麗友表示，不同國家受原料及人工成本上漲影響不同，價格調整週期亦不相同。關於配料被質疑「雙標」，好麗友稱，「好麗友·派」主要配料全球一致，甚至大多原料都由同一家供應商提供，因此不存在雙標問題。

好麗友表示，事件起因是有人用翻譯軟件翻譯了海外產品的配料表，得到的翻譯結果和中國生產的好麗友配料表不同，一方面是因為翻譯軟件並不是很精準，另一方面，各國對配料表的要求、稱呼都不一樣，「這是個比較專業的領域」。

好麗友發布備忘錄回應事件，不少網民認為其態度敷衍。（微博＠好麗友）

與一般公司的聲明不同，好麗友未有發布加蓋公章的聲明，而是通過備忘錄發布的形式回應事件，讓不少網民認為好麗友的態度敷衍：

公司說明用備忘錄？ ？ ？ ？ ？可真有你的



笑死，你是公司還是個人啊。你們這麼隨意的？用備忘錄發說明？ ？ ！



本人現在宣布制裁好麗友



你這是躺在被窩裡打的嗎？筆記本電腦都捨不得開一下？ ？



第一次見如此傲慢、連敷衍都不算的敷衍，還材料說法不一樣，食品安全法和行業規定是很嚴謹的，代可可脂不是可可脂，植脂末不是牛奶，你解釋的清嗎？

