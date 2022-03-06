天津中小學配餐公司後廚環境髒亂　網民斥無良求官方加強監管

3月5日，有網民爆料天津市一中小學配餐公司環境髒亂，食物更隨意擺放。

今日（6日），天津市場監管通報稱，已會同市公安局等部門成立聯合調查組，進駐企業展開調查。目前，已責令涉事企業暫停營業。



事緣有網民在抖音上載了一段影片，記錄自己在感冒未癒，沒有經過任何體檢環節情況下，通過勞務市場到一家中小學配餐公司當臨時工的經歷。

他在片中介紹，該配餐公司後廚地面髒亂，散落大量食物殘渣；食物裝盤後，該公司餐食最終送往一間學校；將膠盒收回後清理盒內的剩飯剩菜，並在黃色的水池中清洗餐具。拍片者坦言，「一想到這群孩子今天中午就吃這些東西，我的心裏就有一種說不上來的負罪感」。

天津市市場監督管理委員會通報稱，3月5日，有網民反映西青區某配餐公司加工過程中存在環境髒亂、餐具清洗不徹底等問題。天津市市場監管委會同市公安局等部門立即成立聯合調查組，進駐企業展開調查。

目前，已責令該涉事企業暫停營業。調查過程中一旦發現有違法違規行為，將依法處理、絕不姑息。如發現監管失職問題，將嚴肅追責問責。後續調查結果及時向社會公佈。

相關影片疑被刪除。事件引起網民熱議，有家長表示已不求餐食的營養如何，但至少要乾淨衛生，更認為官方應加強監管，杜絕同類事件發生。

網民睇法：

一次性餐盒都能反覆用，菜品質量可想而知，請問食品安全何在？臨時僱傭未體檢的工人，請問衛生安全何在？



沒別的要求，學校配蒸箱，允許學生帶飯 ​



就這還嫌不生孩子，青黃不接，誰生孩子是為了讓孩子體驗這樣的人生的？現在不是舊社會，都2022了，連食品安全都保證不了，難怪各種疾病層出不窮 ​



天天的還有臉喊食品安全呢？ ？ ！ ！ ！孩子們在校吃的都保證不了！ ！ ！ ！



這些人為了錢已經失去人性，難道自己沒有孩子嗎？這些人之所以敢如此囂張，原因是犯法成本過低，建議此類惡性食品安全事件立法進入刑事案件追查相關人員責任。



按理說這種重要的配餐公司，應該是隨時準備抽查的。要等到被曝光才能追查，這還不說明問題嗎​

