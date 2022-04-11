芬達汽水成份遭揭中外有別　內地版無果汁有色素　香港版又係點？

近日，一名在英國留學的中國學生在喝芬達汽水（FantaOrange）時發現，英國版芬達橙的成份表中有中國版沒有的濃縮橙汁、濃縮柑橘類水果、甘筍和南瓜提取物，而中國版成份表則有英國版沒有的日落黃，檸檬黃等人工色素。此外，甜味劑、防腐劑等方面，英國版也選用了價格相對高昂的配方。

事件衝上微博熱搜，陝西中糧可口可樂公司回應稱，添加物符合國家標準，不存在歧視問題。《香港01》就此對比了本港的芬達成份，原來也大有玄機。



根據英國版芬達的包裝，當中的成份包括：碳酸水，糖，濃縮橙汁（3.7%），濃縮柑橘類水果（1.3%），酸（檸檬酸，蘋果酸），植物提取物（甘筍，南瓜），甜味劑（乙酰磺胺酸鉀，三氯蔗糖），防腐劑（山梨酸鉀），酸度調節劑（檸檬酸鈉），穩定劑（瓜爾豆膠），天然橙香料與其他天然香料，抗氧化劑（抗壞血酸）。

中國版芬達的包裝，成份表則寫有：水，果葡糖漿，食品添加劑（二氧化碳，檸檬酸，苯甲酸鈉，甜菊糖苷，日落黃，檸檬黃），食用香精。

兩相對比，中國版沒有蔬果成份，在甜味劑方面採用價格較為低廉、對健康影響較大的果葡糖漿（高果糖玉米糖漿，high fructose corn syrup），還採取了日落黃、檸檬黃兩項人工色素，其中。防腐劑方面，也選用較山梨酸鉀便宜且公認較不安全的苯甲酸鈉。

這名留學生凱同學稱，可口可樂公司有雙重標準嫌疑。對此，內地芬達灌裝商陝西中糧可口可樂工作人員回應稱，添加物都是由可口可樂公司發布，且符合國家標準，不存在歧視某些區域，之前也嘗試過添加果汁，但因為技術上的限制僅用了一年，而苯甲酸鈉作為防腐劑，在國內較山梨酸鉀應用更廣泛，兩者無檔次之分。

對此，有微博網民大感失望，也有人表示習以為常：

「還真是外國人給中國人吃質量差的東西，中國人也給中國人吃質量差的東西，中國人想身體健康，好好活着真是不容易」

「眾所周知，國家標準就是最低標準」

「廣電總局跟食品藥品監督局的領導和標準應該互換一下」

「這只不過是冰山一角，部分國標門檻低，而且某些企業還影響國標的制定范圍」

「國內食品類不是一直比國外低麼」



有內地自媒體日前就發布文章，對比多個國家的芬達汽水，指歐洲、澳洲、日本的芬達全部含有橙汁，只是含量有所差別。

法國芬達含10%橙汁 日版樽裝不使用防腐劑

其中，法國版添加了高達10%的濃縮橙汁，及2%的濃縮檸檬汁，還包括蜂蜜提取物和天然色素（類胡蘿卜素）；甜味劑則只選用蔗糖。澳洲版的橘味芬達，亦含有2.1%的濃縮橙汁。不過，中港台地區和美國的芬達則只用香料調味，沒有添加果汁。

文章稱，日本版的樽裝芬達包裝上更印有宣傳字樣：「果汁美味的味道，不用人工色素，不用人工香精，不用防腐劑，使用純淨水，添加對人體有益的VC」。

香港版「與內地差不多，但起碼用白糖」

上述自媒體文章還提到，香港版的橘子芬達，雖然和內地的健康度差不多，「但起碼用的是白糖」。

《香港01》記者翻查網絡商店的商品資料，美國罐裝芬達的成份包括：碳酸水、高果糖玉米糖漿、檸檬酸、苯甲酸鈉、天然香料、食用變性澱粉、聚磷酸鈉、穩定劑（松香甘油酯）、人造色素（日落黃、誘惑紅）。

台灣樽裝芬達的成份包括：碳酸水、高果糖糖漿、香料、檸檬酸、食用黃色五號（日落黃）、食用黃色四號（檸檬黃）。

香港芬達的樽裝和罐裝的成份均為：碳酸水、白糖、酸度調節劑(330)（檸檬酸）、調味劑、防腐劑(211)（苯甲酸鈉）、色素(110)（日落黃）。