三養火雞麵中韓保質期相差一倍　過氧化值超標或增致癌風險

網傳韓國三養（SAMYANG）火雞麵存在保質期雙標問題，其在內地銷售的產品保質期顯示為一年，但在韓國本土銷售的產品保質期顯示為半年。

同時，同款產品出廠10個月後，其過氧化值均超出《食品安全國家標準（方便麵）》的標準。專家指出，過氧化值超標意味產品過期，長期食用或有致癌風險。



《紅星新聞》報道，在韓國三養食品官方網站上，韓文版顯示的火雞麵保質期為6個月；而切換至中文版和英文版後，同款產品的保質期則顯示為1年。

在三養食品天貓旗艦店主頁上顯示，該品牌的即食麵產地均為韓國，保質期為12個月。對於即食麵保質期會否因對華銷售與韓國本土銷售的產品生產廠家不同造成，客服回應稱，火雞麵產地是韓國，廠商會根據中國法規要求，直接設計印刷中文包裝，但產品全部都在國外原廠生產。

值得注意的是，除了在台灣銷售的三養火雞麵外包裝顯示保質期為一年，日本、美國和韓國均未標有明確的生產日期和保質期，僅標註出過期日期。

報道指，青島元信檢測技術有限公司曾對三養在國內銷售的3款出廠時間約10個月的產品，包括雙倍辣雞肉味拌麵、涼拌麵和辣雞肉味拌麵，進行過氧化值含量檢測，發現3款產品的過氧化值均超出《食品安全國家標準（方便麵）》中不超過0.25g/100g的標準。

​該公司相關負責人表示，即食麵麵餅的過氧化值含量超標，在業內並不常見，理化指標（即酸價和過氧化值）為不超過0.25g/100g是針對國內生產的產品所執行的標準，至於韓國進口產品是否也執行該標準我們機構並不清楚」。根據《進出口食品安全管理辦法》規定，進口食品應當符合中國法律法規和食品安全國家標準。

業內人士介紹，即食麵的過氧化值與其存貯方式、存貯時間和存貯環境等因素有關。在油炸過程中，油脂經過高溫加熱會發生水解反應，繼而出現游離脂肪酸增加，理化指標升高。在產品流通存放過程中，即食麵中含有的脂肪會逐步氧化，導致過氧化值指標不斷增加，貯存溫度愈高，氧化愈快。

目前，市面上大多數即食麵的保質期基本上均為6個月。雖然國內沒有針對即食麵保質期的明確標準，但《食品安全國家標準》中都清楚規定即食麵的理化指標、微生物限量等。

對於在中韓銷售的火雞麵為何會有不同的保質期，業內人士分析認為，或許是為了方便代理商更好地銷售。

檢測報告顯示過氧化值超標。（紅星新聞）

至於食用過氧化值超標的食物會否影響健康，北京大學公共衛生學院營養與食品衛生學系副教授張召鋒解釋，過氧化值即食物中的脂肪氧化，反映食物中脂肪或某種醣類的氧化程度。

他指出，食物中的油脂容易被氧化，氧化後除了食物的營養功能下降，更會氧化成如醛、酮等其他成分，人體吸收後不僅造成食物中毒，甚至會產生有害物質，影響人體自身某些重要成分的氧化活動，例如增加動脈硬化風險，甚至是致癌風險。

張召鋒認為，過氧化值的超標與產品的防腐劑含量無關，因為高油脂含量食品的保質期過長，本身就有問題，而食品超出過氧化值的國家標準，就意味已經過期變質。