第二代蜘蛛俠Andrew Garfield親自回應息影傳言　原來係誤傳？

從去年下半年到現在,曾經主演《The Amazing Spider-Man》系列的安德魯加菲(Andrew Garfield)演藝事業回春,不僅在兩部奧斯卡電影《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)、《倒數時刻》(Tick, Tick... Boom!)都有不錯的表現,後者讓他成為金球獎影帝也風光提名奧斯卡最佳男主角,他助陣演出的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)全球賣座總數字直逼19億美元,成為新冠肺炎爆發以來最狂賣的巨片,他的表演也引起話題,緊接著他還主演最新影集《天堂的旗幟下》(Under the Banner of Heaven),一連串工作幾乎沒有喘息,他直呼要暫時退出幕前,好好回歸平常生活,讓影迷擔心他要很長一段時間消失在大小銀幕上,甚至被懷疑他可能息影。



安德魯日前接受訪問,親口破除謠言,自我解嘲:「對啊,我要從演戲工作上退休了,我不幹了,我已經再也沒有意願去做了,我已經賺夠錢可以下半輩子都住在露營車裡,所以不想做了。」

然後才說道:「沒有啦,我不知道這從哪裡傳出來的,我只是要給自己放個假,我只是說,我需要休息,我需要放假,我覺得人們不過就是無中生有。我已經工作得很拼,我也很愛我這些作品,但是我也需要休息1個月,放自己1個月的假,或許兩個月。」

換言之,他只想短暫的休息,還沒有退出演員的工作,影迷真的無需太過擔心。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】