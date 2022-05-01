第二代蜘蛛俠Andrew Garfield親自回應息影傳言　原來係誤傳？

從去年下半年到現在，曾經主演《The Amazing Spider-Man》系列的安德魯加菲（Andrew Garfield）演藝事業回春，不僅在兩部奧斯卡電影《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）、《倒數時刻》（Tick, Tick... Boom!）都有不錯的表現，後者讓他成為金球獎影帝也風光提名奧斯卡最佳男主角，他助陣演出的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）全球賣座總數字直逼19億美元，成為新冠肺炎爆發以來最狂賣的巨片，他的表演也引起話題，緊接著他還主演最新影集《天堂的旗幟下》（Under the Banner of Heaven），一連串工作幾乎沒有喘息，他直呼要暫時退出幕前，好好回歸平常生活，讓影迷擔心他要很長一段時間消失在大小銀幕上，甚至被懷疑他可能息影。



安德魯日前接受訪問，親口破除謠言，自我解嘲：「對啊，我要從演戲工作上退休了，我不幹了，我已經再也沒有意願去做了，我已經賺夠錢可以下半輩子都住在露營車裡，所以不想做了。」

然後才說道：「沒有啦，我不知道這從哪裡傳出來的，我只是要給自己放個假，我只是說，我需要休息，我需要放假，我覺得人們不過就是無中生有。我已經工作得很拼，我也很愛我這些作品，但是我也需要休息1個月，放自己1個月的假，或許兩個月。」

換言之，他只想短暫的休息，還沒有退出演員的工作，影迷真的無需太過擔心。

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