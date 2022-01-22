私家車快沉進冰河　加拿大女子從容爬車頂自拍　附近居民全看呆

加拿大渥太華（Ottawa）近郊的馬諾提克（Manotick，暫譯）在16日發生一宗意外，只見一輛轎車開到結凍的河面上，當結冰承受不住汽車重量時隨即破掉，汽車開始往下沉。



附近居民看見後急匆匆前往幫忙，然而車內女司機卻不慌不忙地爬車頂，在非常危急的時刻先自拍一張再說，讓目擊這一幕的民眾都非常傻眼。

綜合外媒報道，加拿大一輛轎車在16日午後急駛上里多河（Rideau River）的結冰河面，這條河在夏天時能玩快艇，到了冬季因為嚴寒天氣而結冰。一名住在附近的居民格拉（Sacha Gera）見狀後非常驚愕，她表示轎車用時速約60公里的速度跑在河面上，因為河邊有許多能玩曲棍球的地方，自己的孩子也在那玩耍，因此她擔心車子可能不慎撞到玩耍的小朋友。

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不料車子剛跑上去冰塊就被壓破，轎車開始往下沉，附近居民看見後紛紛展開救援行動，誰知裏頭的女駕駛竟然不疾不徐地爬出來，她站上車頂露出燦爛笑容邊拿手機自拍，絲毫不在意車子逐漸沉沒的危險性，就這樣居民呆呆看着她自拍，一些人則拖出一艘小艇讓女子搭乘，在車子沉進河底的最後一刻女子順利獲救，上岸後她臉上還堆起笑容。

後來女子遭警方以危險駕駛罪起訴，對於女子行為網友也相當憤慨，表示「她是白癡嗎」、「打撈一輛車不知道要花多少人力」、「最好就不要用保險」、「腦袋到底在想什麼？」、「自拍？真是不敢相信」。

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