安倍晉三逝世｜內地店鋪掛橫額慶祝推買一送一優惠　遭批有損國體

日本前首相安倍晉三7月8日於奈良街頭發表助選演講時，遭到槍手從背後開2槍，倒下後緊急送醫搶救，最後仍無力回天，在下午17時3分宣告不治。這起事件發生的太突然，讓各國都相當震撼，表示哀悼，但中國有店家卻推出「安倍歸西」慶祝活動，誇張情況連自己人都看不下去。



安倍晉三於7月8日前往奈良為參議院黨籍候選人輔選演說，僅1分鐘隨即從背後遭到狙擊，子彈擦過安倍的右頸與左胸，雖緊急送往奈良縣立醫科大學附屬醫院急救，到院前一度心肺停止，雖然緊急搶救，最後在下午17點3分宣告不治。

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對此，各國都紛紛表示哀悼，但在微博上可見，中國有多店家在門口掛出紅布條，寫着：「慶祝安倍歸西，普天同慶，全店買一送一」、「慶祝安倍歸西，奶茶買一送一，連續三天普天同慶」、「昨天七七事變，今天安倍再見，為慶祝安倍遇刺身亡，全場啤酒買一打送一打」。

中國有多家店舖以安倍晉三遇刺離世作「慶祝」，行為令人側目：（按圖了解）

雖然仍有不少的內地網友在底下起哄、嘲諷，但也有人看不下去直呼：

．「再活就不禮貌了」

．「這真的好嗎」

．「這要傳到外網太抹黑國人形象了吧」

．「這樣做真的有損國體」

．「用安倍的死亡來炒作的店家，你們覺得合適嗎？」



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