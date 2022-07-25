Dior新品涉抄襲漢服馬面裙　中國留學生巴黎集會抗議

Dior一款售價高達29000元（人民幣，下同）的中長百褶半身裙，被指是抄襲中國傳統服飾馬面裙，Dior卻以「標誌性的Dior廓形」作宣傳。

內地網民認為，Dior的行為明明是文化挪用，卻自稱原創實屬不妥。事後，Dior將半身裙從內地官網下架，但未有作出任何回應。

上周六（23日），逾50名中國留學生在法國巴黎Dior旗艦店附近集會，抗議Dior挪用中國文化。



網傳圖片顯示，眾多中國留學生舉起或身穿馬面裙，手持「停止文化挪用」的標語走過香榭麗舍街頭。

活動發起人微博@巴黎五號幸運兒發文稱，「發生了許多意想不到的事情，一開始就有來搗亂的，但是我們頂住了！在這裏深深地感謝，感謝舉牌的各位，感謝喊口號的各位，感謝發傳單解釋的各位，感謝展示的各位，感謝拍照的各位！」。

她又表示，「在現場沒能得逞的有心人士又轉戰網絡了。請大家幫我們舉報圖片所示的新聞，他們沒有對我進行任何採訪，並且僱傭水軍對我們進行詆毀，小伙伴現在氣得都睡不著覺！」。

據此前報道，馬面裙又名「馬面褶裙」，其形制最早可以追溯到宋代，在明清時期最為流行，是明清時期漢族女子著裝常見款式，明代時期馬面裙樣式樸素，清代時流行在光面繡上許多華麗花紋。

微博@山東博物館曾介紹，制式簡潔的明朝馬面裙有闊大的裙擺，往往裝飾有裙襴，其裙襴的紋飾多樣，且寓意豐富：動物類紋樣如龍鳳，象徵吉祥和美好姻緣；植物類紋樣中，牡丹代表富貴、菊花代表益壽延年、蓮花代表玉潔冰清。