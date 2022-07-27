杭州女穿馬面裙到Dior店拍攝抗議　網民批騙流量、綁架別人道德觀

國際奢侈品品牌Dior的新款裙子被中國網民指摘抄襲中國的馬面裙，上周六（23日）逾數十名中國留學生更在法國巴黎Dior旗艦店附近集會，抗議Dior挪用中國文化。

輿論持續發酵之際，浙江杭州一名包姓女子近日專門身穿馬面裙到Dior門店拍攝，被工作人員制止兩次。她稱，自己想要通過這樣的方式發聲。網民對此則予以大量負評。



包女表示，當時自己在Dior店舖內逗留5分鐘，拍攝了兩段時長共48秒的影片，之後被工作人員請離場。她隨即又在店鋪門口拍攝11分鐘，遭商場工作人員前來告知不允許拍攝，原因是所有拍攝皆需要取得商場許可。經溝通無效後，包女決定結束拍攝。

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對於自己的行為，包女表示，拍攝沒有商業用途，她是因為此前看到Dior「抄襲中國馬面裙」一事後，覺得馬面裙是中國的傳統服飾，不希望被如此不尊重地借鑒，才想要通過這樣的方式發聲。

雖然乍看之下是一次愛國行為，不過網民卻褒貶不一，有人對包女表示讚揚，但更多的是負評，例如有人認為包女這麼做只會起反作用，其行為是一種變了味的宣傳國粹，甚至懷疑其是想綁架大多數人的道德觀。也有人批評包女只是借題發揮，蹭熱點、騙流量而已。

網民意見：

這個事情真的這麼重要嗎？

沒有利益你會去拍？沒有渠道分流量你還有心氣做這些？

她上身穿的襯衫是國外的東西，不也是一種挪用嗎？奇怪了

最好的發聲：把馬面裙的前世今生寫幾篇紀實論文，長文，短文…一切都會解決

實在想不出這個馬面裙還有什麼可以炒作的？一個自信國家的公民絕不該如此的自卑、脆弱，老是覺得自己是受害者

笑了，人家借鑒了不正是證明文化輸出成功了，況且人是不是借鑑也確定不了，合著自己不用人家也不能用，這不成了文化上的閉關鎖國？那咱們這服裝廠天天抄襲國際品牌的設計又算什麼？說白了這幫人就是丟人現眼



據早前報道，捲入非議的該款裙子是中長百褶半身裙，要價30,000港幣。香港的官網上亦標示該裙款是「Dior造型的經典設計」。

有網民指出，該款造型模仿中國的馬面裙，「前後光面，左右打褶，是一種罕見而典型的形制，是中國服飾特有的文化」；又批評Dior至少需要承認靈感來自中國的馬面裙，「偏說是自己的全新設計，根本是掠奪中國服飾文化」。

該裙款介紹寫上「Dior造型的經典設計」。(截圖自香港Dior官網)

上周六，逾50名中國留學生更在法國巴黎Dior旗艦店附近集會抗議，網傳圖片顯示，他們舉起或身穿馬面裙，手持「停止文化挪用」的標語走過香榭麗舍街頭。

活動發起人微博@巴黎五號幸運兒發文稱：「發生了許多意想不到的事情，一開始就有來搗亂的，但是我們頂住了！在這裏深深地感謝，感謝舉牌的各位，感謝喊口號的各位，感謝發傳單解釋的各位，感謝展示的各位，感謝拍照的各位！」

綜合內媒報道，馬面裙又稱「馬面褶裙」，漢服的一種，前後共有四個裙門，兩兩重合，側面打褶，中間裙門重合而成的光面，被稱為「馬面」。

馬面裙在明代大為流行，是明清時期漢族女子著裝常見款式，明代時期馬面裙樣式樸素，清代時流行在光面繡上許多華麗花紋，民國時期馬面裙簡化，裙長變短，多了塑料鈕扣，裙子的形制也更為自由。