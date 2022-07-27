中國佛協「都有火」：清查規範寺院牌位　損害國家民族零容忍

撰文：梁子傑
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南京玄奘寺內供奉日軍戰犯牌位一事引熱議，31歲供奉者吳啊萍涉嫌尋釁滋事罪，已被警方刑事拘留。據中國佛教協會官微消息，7月25日，中國佛教協會向各省、自治區、直轄市佛教協會發出全面開展清查和規範寺院設立牌位工作的通知。

中國佛教協會通知指出，一些佛教活動場所設立牌位，存在管理混亂、信息核查不嚴、高收費、亂收費等現象，甚至竟然出現損害國家利益、傷害民族感情的嚴重問題，必須迅速加以整頓和規範。

通知要求，各地寺院要全面開展自查自糾，對設立牌位事項中存在的問題要舉一反三、引以為戒，及時採取有效措施迅速整改，對損害國家利益、傷害民族感情的行為堅持零容忍態度。

通知提出，佛教活動場所要全面提升管理水平，嚴格落實寺院主要負責人管理責任，建立健全相關規章制度，明確設立牌位事項各環節責任人，加強流程管理，規範設立條件，加強日常管理，切實提升場所內部管理的規範化、制度化水平。

通知提到，要堅決防範違反法律法規、違背公序良俗、傷害民族感情等事件的發生，確保設立牌位事項嚴肅規範。佛教活動場所要自覺抵制商業化不良影響，堅決制止對設立牌位事項進行商業化運作，堅決杜絕高收費、亂收費現象。

通知強調，要切實強化國家安全教育。佛教活動場所要牢固樹立國家安全意識，銘記歷史，不忘國恥，牢固樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。各地佛教團體要以此次全面清查和規範寺院設立牌位事項為契機，著力解決影響佛教健康傳承的突出問題，切實全面從嚴治教。

南京玄奘寺內供奉日軍戰犯牌位一事引發熱議，南京廣播電視台公開警方突擊審訊畫面，吳啊萍表示，自己到南京後瞭解到侵華日軍戰犯的暴行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生通過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法。吳啊萍涉嫌尋釁滋事罪，已被警方刑事拘留。

佛協宗旨：擁護中共領導，團結佛教徒愛國愛教

中國佛教協會官方資料提到，中國佛教協會，由虛雲、喜饒嘉措、圓瑛、趙樸初等二十多位全國佛教界知名人士發起，於1953年在北京成立。會址設於北京廣濟寺。

簡介稱，中國佛教協會是中國各民族佛教徒聯合的愛國團體和教務組織。其宗旨是：團結、帶領全國各民族佛教徒愛國愛教，擁護中國共產黨的領導和社會主義制度，堅定不移走中國特色社會主義道路；弘揚佛教教義，興辦佛教事業，踐行「人間佛教」思想，莊嚴國土，利樂有情，為促進經濟社會發展發揮積極作用，為維護宗教和睦、民族團結、社會和諧、祖國統一、世界和平作貢獻，為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

資料指，中國佛教協會是中國大陸唯一的全國性佛教組織，各省市均設有地方性佛教協會。截止至2012年，三大語系佛教活動場所有3.3萬餘座，僧尼約24萬人，其中漢傳佛教寺院2.8萬餘座，僧尼10萬餘人；藏傳佛教寺院3000餘座，僧尼13萬餘人；南傳上座部佛教寺院1600餘座，僧人近萬人（其中比丘2千多人）。據統計，目前中國的佛教徒人數有1億多人。

西藏喇嘛代表出席 2021 年 7 月 1 日在北京舉行的中國共產黨成立100周年慶祝活動。（Getty Images）

聖嚴法師：修善在生前，超度有限功

就佛教中超度亡靈的功用，聖嚴法師在《正信的佛教》曾說，超度乃是超生樂土而度脫苦趣的意思，是仗著家屬親友們為其所修善業力量的感應，並不是僧尼誦經的本身有著超度的功能，乃是藉著超度者的善業及誦經者的修持而起的感應。

他稱，超度的功用也有一定的限度，超度只是一種次要的力量，而不是主要的力量。所以修善的主要時間是在各人的生前，若在死後，由活人超度死人，雖以修善的功德迴向給死人，地藏經中說，死人也僅得到七分之一的利益，其餘的六分，乃屬活人所得。

慈山寺就超度亡靈曾經表示，《地藏菩薩本願經》云﹕「若有男子女人，在生不修善因多造眾罪。命終之後，眷屬小大，為造福利一切聖事，七分之中而乃獲一，六分功德，生者自利。」慈山寺認為，以祝福向感恩的對象「道謝」、「道愛」，找出人生的任務，肯定所為的意義和價值，叫彼此安心、學會放手，繼而能夠以更喜悅的方式「道別」，活出更有品質的人生才是根本。

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