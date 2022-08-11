有片｜重慶業主質疑房屋質素維權　開發商竟暴力翻櫈多人受傷

8月9日重慶渝北區吾悅廣場業主的接房日。因為對房屋質素有異議，重慶渝北區吾悅廣場部分業主準備找開發商新城控股要一個說法，但新城控股卻有多位工作人員一起將坐在沙發上的業主掀翻，有業主因此受傷流血。影片傳出後，引發內地輿論熱議，迅速登上微博熱搜。



從影片中可以看到有4位業主坐在沙發上，新城控股的多個工作人員一擁上前，把沙發掀翻，業主跌落在地，一時間都無法起身。微博上流傳的圖片則顯示有業主手臂受傷，亦有網民指出，一名女子因頭撞到地面有輕微腦震盪。而該房子業主隨後上傳的照片顯示，吾悅廣場的樓梯間有一根鐵管橫插阻礙行走，批評「這樣的房子竟然可以檢驗合格？」

天眼查App顯示，新城控股集團股份有限公司成立於1996年6月，2015年12月上市，法定代表人王曉松，註冊資本約22.64億人民幣，經營範圍含房地產開發；實業投資；室內外裝璜等。

內媒報道，根據天眼查風險信息顯示，該公司關聯多個法律訴訟信息，多次因施工合同糾紛、商品房預售合同糾紛等被起訴。有案件判決書顯示，該公司投資的上海東郡房地產開發有限公司曾被訴交房時房屋存在嚴重漏水、偷工減料等質量問題，被法院判賠40萬元人民幣，新城控股承擔連帶責任。

網民也翻出該房地產上市公司新城控股前董事長王振華，2019年7月涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童。當地檢察院曾以涉嫌猥褻兒童罪，批准逮捕王振華以及同案有關的一名女子周燕芬，2020年6月17日，上海市普陀區人民法院對王振華、周燕芬作出作出一審判決，以猥褻兒童罪分別判處王振華有期徒刑五年，周燕芬有期徒刑四年。

網民點睇：

當地的住建、規劃、市監部門負有不可推脫的責任，嚴格監管會把開發商監管破產嗎？為什麼花錢的是業主，受傷的還是業主，有理還找不到地兒說。

中國卑微買房人。

這家開發商的董事長曾因性侵女童案，讓這家企業「舉世聞名」。

天天讓生孩買房，能不能好好管管這些開發商啊，不是房屋質量不過關，就是爛尾樓，要麼就是打手…老百姓的錢也不是大風刮來的 。

