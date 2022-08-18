華南最大睡眠醫學中心在穗揭牌　鍾南山：近四成人存在睡眠問題

廣州醫科大學附屬第一醫院（廣醫一院）睡眠醫學中心8 月17日在廣州揭牌成立。該中心是華南地區最大的睡眠醫療中心，建立了集睡眠疾病篩查、診斷、治療和隨訪管理等全流程綜合防治於一體的診治模式，將致力於為睡眠相關疾病患者制定個體化的綜合治療方案。



廣州媒體《羊城晚報》報道，中國工程院院士、共和國勳章獲得者鍾南山在揭牌儀式上表示，中國有38% 以上的成年人存在睡眠問題。睡眠問題的產生是由多種因素引起，睡眠問題又會導致包括心血管、內分泌、神經系統等多種疾病。因此，鍾南山強調，睡眠問題的研究需要多學科共同努力。

鍾南山分享道，「我自己就曾有睡眠呼吸困難的症狀。」他常常睡眠中發噩夢，被自己驚醒，就非常影響健康。後來找到了病因，進行了耳鼻喉相關手術以後，如今已經不會出現類似情況。

鍾南山頒授各分中心牌匾。（羊城晚報）

鍾南山提到，人的一有.三分之一的時間是在睡眠中度過，很多疾病都與睡眠質量息息相關，如高血壓、高血糖、冠心病、抑鬱症等。他說：「睡眠醫學中心不是單純解決患者睡不著、睡不好的問題，睡眠是多領域相關的疾病，我們需要多個領域共同努力。」

他分享，曾有一位鍾南山患者長期患有高血壓，後來經過問診，患者有很明顯的睡眠呼吸暫停綜合徵，由於在睡覺時上氣道阻塞，呼吸不暢導致心血管血壓很高，在解決患者的睡眠問題後，高血壓也得到了緩解。

「我最早是在40 年前開始睡眠相關疾病的研究，當時因為沒有電腦，也沒有記錄器，那個時候是靠一個醫生，整個晚上8 個鐘頭坐在患者的床邊來用一大堆呼吸記錄紙，記錄下來患者是否存在睡眠呼吸問題。」鍾南山說

他希望醫生多關注患者的睡眠情況，多問患者一句「你睡覺怎樣？」幫助患者圓滿地解決病症，更好地為民服務。而廣醫一院睡眠醫學中心各學科醫護人員立足臨床，解決困擾老百姓的睡眠問題，更好地為廣州、廣東乃至全國的老百姓的健康服務。「除了做好醫療服務，還要找出主攻的方向。」

鍾南山希望，醫生多關注患者的睡眠情況，多問患者一句「你睡覺怎樣？」幫助患者圓滿地解決病症，更好地為民服務。（大洋網）

廣醫一院睡眠醫學中心有睡眠呼吸監測室23間，23套全夜多導睡眠監測儀（PSG）、10 套便攜式睡眠監測儀（PM）、1套床墊監測系統，5台多模式壓力滴定係統，25台無創呼吸機，能夠切實為患者解決睡眠問題。

中心亦組建了多學科聯合診治團隊，包括呼吸、耳鼻喉、口腔、神經心理科、減重科、心血管、內分泌等，能夠為患者制定個體化的綜合治療方案