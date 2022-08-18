華南最大睡眠醫學中心在穗揭牌　鍾南山：近四成人存在睡眠問題

撰文：梁子傑
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廣州醫科大學附屬第一醫院（廣醫一院）睡眠醫學中心8 月17日在廣州揭牌成立。該中心是華南地區最大的睡眠醫療中心，建立了集睡眠疾病篩查、診斷、治療和隨訪管理等全流程綜合防治於一體的診治模式，將致力於為睡眠相關疾病患者制定個體化的綜合治療方案。

廣州媒體《羊城晚報》報道，中國工程院院士、共和國勳章獲得者鍾南山在揭牌儀式上表示，中國有38% 以上的成年人存在睡眠問題。睡眠問題的產生是由多種因素引起，睡眠問題又會導致包括心血管、內分泌、神經系統等多種疾病。因此，鍾南山強調，睡眠問題的研究需要多學科共同努力。

鍾南山分享道，「我自己就曾有睡眠呼吸困難的症狀。」他常常睡眠中發噩夢，被自己驚醒，就非常影響健康。後來找到了病因，進行了耳鼻喉相關手術以後，如今已經不會出現類似情況。

鍾南山頒授各分中心牌匾。（羊城晚報）

鍾南山提到，人的一有.三分之一的時間是在睡眠中度過，很多疾病都與睡眠質量息息相關，如高血壓、高血糖、冠心病、抑鬱症等。他說：「睡眠醫學中心不是單純解決患者睡不著、睡不好的問題，睡眠是多領域相關的疾病，我們需要多個領域共同努力。」

他分享，曾有一位鍾南山患者長期患有高血壓，後來經過問診，患者有很明顯的睡眠呼吸暫停綜合徵，由於在睡覺時上氣道阻塞，呼吸不暢導致心血管血壓很高，在解決患者的睡眠問題後，高血壓也得到了緩解。

「我最早是在40 年前開始睡眠相關疾病的研究，當時因為沒有電腦，也沒有記錄器，那個時候是靠一個醫生，整個晚上8 個鐘頭坐在患者的床邊來用一大堆呼吸記錄紙，記錄下來患者是否存在睡眠呼吸問題。」鍾南山說

他希望醫生多關注患者的睡眠情況，多問患者一句「你睡覺怎樣？」幫助患者圓滿地解決病症，更好地為民服務。而廣醫一院睡眠醫學中心各學科醫護人員立足臨床，解決困擾老百姓的睡眠問題，更好地為廣州、廣東乃至全國的老百姓的健康服務。「除了做好醫療服務，還要找出主攻的方向。」

鍾南山希望，醫生多關注患者的睡眠情況，多問患者一句「你睡覺怎樣？」幫助患者圓滿地解決病症，更好地為民服務。（大洋網）

廣醫一院睡眠醫學中心有睡眠呼吸監測室23間，23套全夜多導睡眠監測儀（PSG）、10 套便攜式睡眠監測儀（PM）、1套床墊監測系統，5台多模式壓力滴定係統，25台無創呼吸機，能夠切實為患者解決睡眠問題。

中心亦組建了多學科聯合診治團隊，包括呼吸、耳鼻喉、口腔、神經心理科、減重科、心血管、內分泌等，能夠為患者制定個體化的綜合治療方案

8月17日，華南最大的睡眠醫學中心在廣州醫科大學附屬第一醫院大坦沙院區成立，共和國勳章獲得者、中國工程院院士鍾南山為睡眠醫學中心揭牌。（大洋網）
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